



Nokia 9.3 PureView ile ilgili en son söylenti heyecan verici. 120Hz ekranlı yüksek yenileme hızı trendine katılacak gibi görünüyor. Bir LCD veya OLED'i olup olmadığı belli değil, ancak ekran altı selfie kamerası olacak. Tahminler OLED'den yana.

Nokia 9.3 PureView 120Hz Ekran ve 108MP Ana Kamera Sunuyor

Söylentilere göre, Nokia 9.3 PureView aynı zamanda 108MP Samsung yapımı bir ana kamera ve muhtemelen en az bir başka 64MP kamera (belki de bir zoom özellikli) ile gelecek ve görüntüleri aynı anda çalışan kameralarla çekecek.

Raporlar, HMD'nin Nokia 9.3 PureView için 108MP ana kameraya geçmeden önce 24MP, 20MP ve 48MP sensörleri ile denemeler yaptığını gösteriyor. Cihazın Ağustos veya Eylül aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Nokia 9.3 PureView birkaç kez ertelendi – başlangıçta Nokia 9.1 olarak çıkacaktı, sonra Nokia 9.2 ve şimdi Nokia 9.3 oldu. Başlangıçta planlanan Snapdragon 855'ten Snapdragon 865'e atlamanın gecikmelerden birinin nedeni olduğu söylentileri var.





HMD'nin son amiral gemisi Nokia 9 PureView idi ve kağıt üzerinde heyecan verici kameralarla gelse de gerçek hayatta biraz hayal kırıklığı oldu. Daha iddialı Nokia 9.3 PureView'ı dört gözle bekliyoruz.

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