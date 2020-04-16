



Apple, uzun yıllardır cihazlarının ve aksesuarlarının Product Red sürümlerini sunuyor ve gelirlerin bir kısmı HIV / AIDS'i ortadan kaldırmaya yardımcı oldu.

2020 iPhone SE Product Red ile COVID-19 ile Mücadele Desteklenecek

Yeni duyurulan 2020 iPhone SE 24 Nisan'da geliyor ve şimdi coronavirus pandemisinin ortasında muhteşem bir Product Red versiyonu duyuruldu. Bu versiyon cihazın mevcut renklerinden biri olacak ve Apple, Product Red gelirlerinden bazılarını Global Fund'a COVID-19 ile mücadele için bağışlayacak.

Bağışlar bu yıl sonuna kadar devam edecek ve iPhone ve iPad kılıflarından Apple Watch saatlerine ve daha fazlasına kadar çok çeşitli Red Product Apple cihazlarını ve aksesuarlarını içerecek. Ancak en önemlisi bu kampanya yaklaşan iPhone SE modelinin kırmızı renk varyantını da içerecek.

Cupertino şirketi bu bağışla ilgili olarak "Salgının en fazla tehdit ettiği sağlık sistemlerine kritik destek sağlayacak ve bunun karşılığında Sahra altı Afrika'da hayat kurtaran HIV / AIDS programlarının korunmasına yardımcı olacak." dedi.

Red markasının kendisi, birçok Afrika ülkesinde HIV / AIDS'in ortadan kaldırılmasına yönelik fon ve bilinçlendirme hedeflerini desteklemek isteyen işletmelere lisans veriyor. Nike, The Coca-Cola Company, Starbucks, Converse, Electronic Arts, Gap, Armani ve tabii ki Apple gibi ortaklara lisanslar verildi. Lisans aldıktan sonra her bir ortak Product Red logolu ürünler tasarlar ve söz konusu ürünün satışından elde edilen kârın %50 kadarını AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele için Global Fund'a bağışlar.





Red'in 2018'in sonundaki tweet'inde, Apple'ın %100 gelir bağışı ile AIDS'i sona erdirmek için 200 milyon dolar toplamaya yardımda bulunduğu açıklandı. Şirket ayrıca Apple Product Red cihazları ve aksesuarları satın alan herkese teşekkür etti.

Apple, salgının başlamasından bu yana koronavirüsün etkisini hafifletme çabaları neticesinde ABD'de ve uluslararası düzeyde COVID-19 ile savaşan çeşitli gruplara 15 milyon dolar bağışta bulundu. Apple CEO'su Tim Cook ayrıca Twitter'da ABD için 10 milyon maske ve Avrupa'daki mücadele bölgeleri için "milyonlarca dolar" bağış hakkında bilgi paylaştı. Cook, zor zamanlarda Çin'e de destek verdi ve Hubei bölgesindeki altı hastaneye yaklaşık 7 milyon dolarlık bir Apple bağışı ekledi. Bu bağışlar elbette Apple'ın kazancı ile kıyaslandığı çok az anlam ifade ediyor.

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