



LetsGoDigital tarafından yeni bir Huawei patenti tespit edildi ve geleneksel katlanabilir akıllı telefon ekranlarına yeni bir yaklaşım gibi görünüyor.

Huawei'den Sürgülü Ekranı Olan İki Yeni Telefon Geliyor

Tasarım patentinde ekranlarının sürgülü parçalar sayesinde uzayabildiği iki cihaz gösterilmektedir. "Genişletilebilir akıllı telefon Model A", sağ taraftan uzayabilen esnek bir ekrana sahip ve neredeyse çerçevesiz bir akıllı telefonu gibi görünüyor. Huawei'in Mate X modellerinde görülen daha büyük bir kenarı var ve kenarlardan birinde üçlü kamera sistemi görünüyor.

Cihazın ekranının arka taraftaki kısmı öne doğru uzuyor, ön ekranı yaklaşık %30 oranında artarak tablet benzeri bir deneyim sağlıyor. Huawei'in önceki katlanabilirinden farklı olarak, cihazın her tarafta eşit kalınlıkta olduğu belirtiliyor.

Alternatif olarak, Model B kayar sisteme farklı bir yaklaşım gösterir. Kameralar artık cihazın sol arkasında ve sürgülü ekran soldan uzamaktadır. Daha da önemlisi, kamera dizisi tablet olarak kullanıldığında cihazın arkasında kaldığı için bu daha büyük bir ekran alanına izin veriyor.

Huawei, hangi tasarımı seçecek bilinmez ancak bundan bağımsız olarak eğer patent gerçek olacaksa önümüzdeki aylarda bu akıllı telefonun tasarımlarının sızdığını görebiliriz.





Yakın zamanda yeni bir Samsung patentini bildirmiştik ve ardından Samsung Galaxy Z Flip tasarımı ortaya çıktı. Benzer şekilde üst kısımdan bükülen daha uzun ve katlanabilir ekranlı Z Flip'in patentlerini görmüştük.

Buna ek olarak, Microsoft, yeni bir Surface Duo çıkarmaya çalışıyor, bir menteşe tarafından tutulan iki ayrı ekrana sahip ve akıllı telefonlarda daha büyük ekran yarışına başka bir çözüm sunuyor.

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