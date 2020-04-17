



Şimdi 2020 iPhone SE resmi olduğuna göre Apple, iPhone 8'i bitirmeye karar verdi. Her şeyden önce şirket hala iPhone 8'i satıyordu, bugüne kadar. İkincisi, iPhone SE temelde sadece en son A13 yonga setine ve daha iyi kamera yazılımına sahip bir iPhone 8 olduğundan, düşündüğünüzde mantıklı bir harekettir. Ayrıca hem daha yeni renk seçenekleri var hem de eski iPhone 8'den daha ucuz. Şirket bu yüzden cihazların rekabet etmesini istemiyor.

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Piyasadan Kalkıyor

Apple ayrıca iPhone 8 Plus'ı satmayı da bıraktı, ancak durum bu tarafta biraz daha karmaşık. Artık Apple'dan doğrudan bir iPhone 8 Plus satın alamayacaksanız, ne var ki yerini dolduracak bir "iPhone SE Plus" yok. Yani şirket hala bazı perakende ortaklarının iPhone 8 Plus'ı stoklamaya ve sunmaya devam etmesine izin verecek. Yine de ne kadar süreceği belli değil.

İçinde iPhone SE (2020) ile aynı çipin bulunduğu bir iPhone SE Plus görmek kesinlikle ilginç olurdu. Ancak belki de şirket daha büyük ekranlı telefon isteyenlerin iPhone 11'i kullanmaya itmeye çalışıyor ve bu modelin satışlarını bu şekilde artırmak istiyor. Gerçeği asla bilemeyeceğiz ancak konu 16:9 videolar olduğunda iPhone 11, iPhone 8 Plus'tan daha küçük görüntü sunar.





Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum