



Oppo A92s'in henüz lansman tarihi yok, ancak TENAA tasarımını ve özelliklerini zaten açıkladı. Ve şimdi, hayal gücüne çok az şey bırakan bir dizi yeni resmi görüntü de ortaya çıktı.

Oppo A92s'nin Özellikleri ve Resmi Görüntüleri

A92s, TENAA'ya göre 6,57 inç boyutunda diyagonal olarak 2400×1080 piksel çözünürlüğe sahip ve 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranla geliyor. Ancak bu hız dokunma örnekleme oranı da olabilir. Ekranın çentiksiz olmadığını görebiliyoruz.

Arkada, benzersiz bir LED flaşlı dikdörtgen kamera yuvası var. İçinde ise dört kamera olduğu göze çarpıyor.

A92'lerin sol tarafında ses ayarı ve SIM kart yuvası bulunurken, parmak izi okuyuculu güç düğmesi sağda bulunuyor.

Altta birincil mikrofon, hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı ile çevrili USB-C bağlantı noktası ve üstte ikincil mikrofon var.





Oppo A92s Android 10 ile kutudan çıkacak ve MediaTek'in Dimensity 800 SoC'sini çalıştıracak. 2GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek. Akıllı telefon 6GB, 8GB veya 12GB RAM ile gelecek ve 128GB ve 256GB olmak üzere iki depolama seçeneğiniz olacak.

A92s ikisi önde (16MP + 2MP) ve dört tanesi arkada (48MP + 8MP + 8MP + 2MP) olmak üzere toplam altı kamera barındırıyor.

Akıllı telefon, çift modlu 5G'yi destekleyecek, 3.920 mAh bir pil paketleyecek ve en az üç renkle gelecek.

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