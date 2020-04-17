Samsung Galaxy S20 Ultra'da Yeşil Ekran Sorunu ve Nedenleri





Galaxy S20 Ultra, Samsung'u bile şaşırtan derecede iyi satıyor. Gerçekten harika bir cihaz olduğundan durum anlaşılabilir. Yine de Exynos 990 sürümünü alanların canını sıkan yeni bir hata keşfedildi.

Samsung Galaxy S20 Ultra'da Yeşil Ekran Sorunu Baş Gösterdi

Belirli koşullar altında ekranda yeşil bir renk tonu beliriyor ve zamanlamaya bakılırsa en son OTA güncellemesinden kaynaklandığı düşünülüyor. İyi haber şu ki, cihazı yeniden başlatma yeşil ekran sorununu düzeltir, ancak kötü haberse devamlı olarak yeniden ortaya çıkabilmesidir.

Samsung destek hizmetine başvuran hoşnutsuz kullanıcılar hala yeşil renk tonunu neyin tetiklediğini tam olarak belirlemeye çalışıyor. Şimdiye kadar çoğu insan yüksek yenileme hızı modunu kullandıklarında sorununun oluştuğunu bildiriyorlar. Ancak, davranış, görünüşe göre sadece Samsung Pay, Kamera, Hesap Makinesi, Snapchat, Telegram, PUBG: Mobile ve Chrome gibi belirli uygulamalarda kendini gösteriyor.

Farklı raporlar neler olup bittiğine dair bazı ipuçları verebilir. Bazı uygulamaların içindeyken ekran 120Hz veya 96Hz'den 60Hz'e geri döndüğünden yeşil renk tonunun tetiklenme eğiliminde olduğu görülüyor. Bunun nedeni uygulamanın yüksek yenileme hızını desteklememesi olabilir. Dolayısıyla ekran hızını otomatik kısmaya çalışıyor. Ayrıca telefonun sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması veya pilin %5'in altına düşmesi gibi diğer donanım koşulları da yeşil ekranı tetikliyor olabilir. Zira bu koşullar da ekranı 60Hz'e geri döndürür. Bazı kullanıcılar yeşil rengin sadece %30'un altındaki parlaklık ayarlarında görüldüğünü belirtti. Unutmayalım ki şimdilik bu raporlarda sadece Exynos 990 S20 Ultra birimleri yer alıyor.





Açıkçası, hatanın tezahür etmesinin kesin koşulları bu noktada net olmaktan uzak ve iyi tanımlanamıyor. Bu muhtemelen Samsung desteğinin neden sorunu henüz açıklamadığını ve kullanıcılara yalnızca duruma göre genel yanıtlar sunduğunu izah ediyor. Etkilenen uygulamaların uygulama önbelleğini temizleme ve telefonu yeniden başlatma gibi şeyler söyleniyor. Umarız topluluk sorunun nedenini en kısa sürede belirleyebilecektir, böylece bir düzeltme hazırlanabilir.

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