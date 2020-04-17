



Amerikalı aksesuar üreticisi Satechi, AirPods için kabloları ve karmaşayı mutlak düzeyde minimumda tutmak konusunda iddialı bir kablosuz şarj pedi piyasaya sürdü. Basitçe USB-C Wireless Charging Dock olarak adlandırılan aksesuar doğrudan herhangi bir USB-C bağlantı noktasına takılır ve uyumlu AirPod'larınızı kablosuz olarak şarj eder.

USB-C Yuvasına Takılan Kablosuz AirPods Şarj Cihazı

Dock, 5W üzerinden şarj edebilen kompakt bir Qi uyumlu şarj arayüzüne sahip. Pedin boyutu, yeni AirPods Pro'ya uyacak kadar büyük, ancak isteğe bağlı kablosuz şarj çantasına sahip olmanız koşuluyla standart AirPod'larla da çalışıyor.

Bağlantı istasyonu daha sonra doğrudan bilgisayarınızda bulunan herhangi bir boş USB-C bağlantı noktasına takılabilir. Teknik olarak aslında herhangi bir cihaza takılabilir ve Satechi, bir iPad Pro ile kullanıldığını bile gösterdi. Konulduğu yüzeye düz şekilde yerleşen her USB-C yuvalı ürün bu dock ile uyumlu olacaktır. Yani, örneğin kamera çıkıntısı olan bir şey ile kullanmanız zordur çünkü dikkat etmezseniz Dock'u kırabilir ya da eğebilirsiniz.

Dock'un bir diğer güzelliği minimal tasarımıdır. Bağlandığı cihazda karmaşa yaratan hiçbir kablosu yok ve bütün günümüz dizüstü bilgisayarının yanına takılabiliyor. Yani rahatsız etmediği anlamına geliyor. Dokun yanında şarj durumunu gösteren bir gösterge var ve taban alüminyumdan yapılmıştır.





Satechi USB-C Wireless Charging Dock, resmi web sitelerinden 30$ karşılığında satın alınabiliyor. Şirket ayrıca Apple Watch'u şarj etmek için benzer bir şarj cihazı da satıyor.

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