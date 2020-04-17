



Xiaomi, MiSettings uygulamasının beta sürümü aracılığıyla MIUI 12'nin ilk görüntülerini (belki de istemeden) sızdırdı. Xiaomi, uygulamalarının beta sürümlerini MIUI Community forumlarında yayınlar ve birkaç gün önce paylaşılan MiSettings APK'nin en son sürümü yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü ile geldi. Dikkatli bir XDA-Developers forum üyesi bunu fark etti ve birkaç ekran görüntüsü topladı. Xiaomi o zamandan beri APK'yi çekti ve bunların MIUI 12'den erken fotoğraflar olduğuna inanılırlık kazandırdı.

Yeni MIUI 12 Arayüzü İşte Böyle Görünüyor

Aşağıda, MiSettings uygulamasının eski ve sızdırılmış yeni kullanıcı arayüzünün birkaç yan yana görüntüsü bulunmaktadır. En büyük değişiklik, ekran yenileme hızı menüsü oldu: Daha önce 60Hz veya 120Hz arasından seçim yapabileceğiniz iki seçenek içeren bir liste yoktu ve şimdi açıklayıcı bir menü var.

Dikkate değer bir başka değişiklik artık çubuklar yerine grafiklere sahip olan haftalık ekran süresi görünümüdür.





Bu sızıntılar bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen MIUI 12'ye çok erken bir bakış oldu. Geçen ay Xiaomi, mevcut MIUI 11'in beta geliştirmesini durdurdu, bu da MIUI 12 beta sürümünün bundan sonra odak noktası olacağı anlamına geliyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda MIUI 12 hakkında daha fazla şey duymalıyız.

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