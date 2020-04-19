



AirDrop, Apple cihazlarınız arasında dosya paylaşmak için oldukça yararlıdır, ancak yalnızca yakında bir WiFi alanı varken çalışır. Aktarmak istediğiniz tüm dosyaların doğru cihaza gideceğinden emin olmak için AirDrop adınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

AirDrop Adını Değiştirmek

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızın adını değiştirmek için şu talimatlara uyabilirsiniz:

Ayarlar'a gidin.

Ayarlar içinde Genel'e gidin.

Bundan sonra Hakkında'yı seçin.

Ekranda ilk satır halinde akıllı telefonunuzun adı görünür.

Burada AirDrop ile dosyaları aktarmaya çalışırken görünen cihaz ismiyle karşılaşacaksınız.

İşlemi tamamladığınızda Bitti'yi seçin.

iPod classic, iPod nano veya iPod shuffle'ınızın adını değiştirmek içinse:

iPod aygıtınızı PC'nize bağlamanız gerekecektir.

Bilgisayarınızdan iTunes'u açın.

Cihazınızı bulun.

Telefonunuzun adı sol kenar çubuğunun üstünde görünecek. Dokunun.

AirDrop sırasında kullanılacak olan yeni adı girin.

Mac'de AirDrop adını değiştirmek:





Mac'inize veya Mac'inizden veri aktarmak için AirDrop'u kullanmak çok yararlı olabilir.

Mac'inizde menü çubuğuna gidin ve "Sistem Tercihleri" ne dokunun.

Bundan sonra, "Paylaşım" a gidin.

Bilgisayarınızdan kullanmak istediğiniz adı "Bilgisayar Adı" kısmına girin.

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