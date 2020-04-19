iTunes hediye kartları fiziksel olarak saklanabilen oldukça kullanışlı ödeme seçenekleridir. Bunlarla Apple Music aboneliğinizin aylık ücretini ödeyebilirsiniz.
iTunes Hediye Kartı ile Apple Music Ödemesi Yapmak
- En son iOS sürümünü çalıştıran bir iOS cihazınızdan App Store'a erişmeniz yeterlidir.
- Alt menüdeki "Bugün" ü ve ardından sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın.
- "Hediye Kartını veya Kodu Kullan" ı tıklayın.
- Kartınızın arkasındaki kodu kameranızla taramak için "Kamerayı Kullan" ı veya kartınızın arkasındaki kodu girmek için "Kodunuzu manuel olarak da girebilirsiniz" seçeneğini tıklayın.
- "Kullan" ı tıklayın.
- En son iOS çalıştıran iPhone veya iPad'inizde Apple Music uygulamasını başlatın.
- Ekranda alttaki "Sizin İçin" kısmına gidin.
- İstediğiniz abonelik türünü seçin. Bundan sonra, "Ücretsiz 3 ay Başlat" ı tıklayın.
- Gerekirse iCloud hesabınızda oturum açın.
- Ödeme yönteminiz olarak Apple Kimliği bakiyenizi seçin.
Zaten Apple Music Aboneliğim Varsa iTunes Hediye Kartını Hesabıma Nasıl Eklerim?
- iPhone veya iPad'inizde Apple Music uygulamasını başlatın.
- Ekranda "Sizin İçin" yazan sekmeye gidin.
- Sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın.
- "Hediye Kartını veya Kodu Kullan" ı tıklayın.
- Hediye kartınızı kameranızla veya kodu manuel olarak yazarak girin ve "Kullan" ı tıklayın.
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