



iTunes hediye kartları fiziksel olarak saklanabilen oldukça kullanışlı ödeme seçenekleridir. Bunlarla Apple Music aboneliğinizin aylık ücretini ödeyebilirsiniz.

iTunes Hediye Kartı ile Apple Music Ödemesi Yapmak

En son iOS sürümünü çalıştıran bir iOS cihazınızdan App Store'a erişmeniz yeterlidir.

Alt menüdeki "Bugün" ü ve ardından sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın.

"Hediye Kartını veya Kodu Kullan" ı tıklayın.

Kartınızın arkasındaki kodu kameranızla taramak için "Kamerayı Kullan" ı veya kartınızın arkasındaki kodu girmek için "Kodunuzu manuel olarak da girebilirsiniz" seçeneğini tıklayın.

"Kullan" ı tıklayın.

En son iOS çalıştıran iPhone veya iPad'inizde Apple Music uygulamasını başlatın.

Ekranda alttaki "Sizin İçin" kısmına gidin.

İstediğiniz abonelik türünü seçin. Bundan sonra, "Ücretsiz 3 ay Başlat" ı tıklayın.

Gerekirse iCloud hesabınızda oturum açın.

Ödeme yönteminiz olarak Apple Kimliği bakiyenizi seçin.

Zaten Apple Music Aboneliğim Varsa iTunes Hediye Kartını Hesabıma Nasıl Eklerim?

iPhone veya iPad'inizde Apple Music uygulamasını başlatın.

Ekranda "Sizin İçin" yazan sekmeye gidin.

Sağ üst köşedeki profil simgenizi tıklayın.

"Hediye Kartını veya Kodu Kullan" ı tıklayın.

Hediye kartınızı kameranızla veya kodu manuel olarak yazarak girin ve "Kullan" ı tıklayın.

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