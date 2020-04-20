



Son zamanlarda Apple'ın iPhone 12 ürün serisinde daha küçük bir çentik kullanacağını söylemiştik. Şimdi, iPhone 12 Pro ön kamera tasarımı da sızdı ve küçültülmüş çentiğin ilk çizimleri ortaya çıktı.

iPhone 12 Pro 3 Yıl Önceki Çentiği Biraz Küçültecek

Boyuttaki farklılıklar başlangıçta da bildirildiği gibi köklü bir değişim olmaktan uzaktır. Apple, 2017'de iPhone X'i tanıttığından beri aynı çentiği kullanıyor ve hayranlar neredeyse her yıl çentik boyutunun küçülmesini talep ediyorlar.

Daha küçük çentik boyutuna ulaşmak adına Apple, Face ID sensörlerine daha fazla yer açmak için ahizeyi çerçevenin kenarına doğru itti. Ayrıca mikrofonu hoparlör ızgarasına entegre etmeyi seçti.

Tüm söylentilere rağmen, Apple Face ID bileşenlerinin boyutunu azaltmış gibi görünmüyor. Yani sistemde herhangi bir yükseltme olmayacak gibi görünüyor.

Çentiğin küçülmesi bu yıl Apple için mecburi oldu çünkü Apple'ın iPhone 12 Pro'nun arkasına bir LiDAR Tarayıcı eklemeyi planladığı biliniyor.





Ekstra arka sensörler eklemek genellikle önemli sorunlara neden olmaz, ancak Apple'ın en son uygulaması ultra geniş açılı kamerayı kamera modülünün sağ üst köşesine hareket ettirilmesini şart kılıyor. Bu da mevcut nesil Face ID sensörleriyle çakıştıklarını gösterir.

İlginç bir şekilde "yeni çentik" tasarımı 2019'un başında ortaya çıkan iPhone 11 Pro prototipindekine çok benziyor. Bu da Apple'ın bu aşamada bir yıldan fazla bir süredir gerekli teknoloji üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor veya Apple işleri sadece ağırdan alıyor olabilir.

Bu tasarım değişikliğiyle iPhone 12 serisinde herhangi bir satış rakamı artışı beklenmiyor.

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