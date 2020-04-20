



LG, bir hafta önce yeni bir telefon serisini başlatacağını duyurdu ve o serinin şimdi Velvet olabileceği görülüyor. Tam olarak yedi gün sonra, Koreli şirket önceki duyurusunu takiben bir video yayımladı ve LG Velvet'in resmi tasarımını ve bir Snapdragon 765G yongaseti ile güçlendirileceği bilgisini paylaştı. 765G orta üst sınıfta iddialı bir çipset.

LG Velvet Ortaya Çıktı ve Snapdragon 765G ile Geliyor

Telefonun arkasında üç kamera olacak, ancak lenslerin boyutlarına baktığımızda, muhtemelen bir arka plan bulanıklaştırıcı ve derin renkler için bir B / W sensörü olacağını görüyoruz. Ayrıca bir makro lens olacak.

Bu videoda gösterilen dört renk var – Yeşil, Siyah, Beyaz ve mordan turuncuya ve pembeden bir çeşit sarı-inci tonuna uzanan geçişli tonlar görüyoruz. LG Velvet, optimum kavrama için hem önde hem de arkada kavisli kenarlara sahip olacak, ancak ne yazık ki ön kısımda akıllı telefon meraklılarını üzen bir bir su damlası çentiği ile gelecek.





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