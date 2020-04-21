



Telefonda Netflix bölgesini değiştirmek örneğin henüz Türkiye'de yayımlanmamış içerikleri izlemenizi sağlar. Bunun için VPN uygulamasından yardım alabilirsiniz. VPN'iniz çalışır çalışmaz istediğiniz Netflix kütüphanesine erişmeye başlarsınız.

Telefonda Netflix Bölgesini Değiştirmek

Web Sitesinden

Not: Aşağıdaki adımlar işe yaramazsa tarayıcının hızlı ayarlar menüsünden "Masaüstü sürümünde görüntüleyi" seçebilirsiniz. Netflix bu yöntemi engellemeye çalışıyor.

Şu anda bir hesabınız yoksa bir Netflix hesabı oluşturun.

Uygun bir VPN uygulamasını indirip yükleyin ve gerekliyse oturum açın. ExpressVPN uygun bir seçenektir.

Tercih ettiğiniz ülkedeki bir sunucuya bağlanın.

Netflix web sitesine gidin. Tercih ettiğiniz ülkenin sunucusuna otomatik olarak yönlendirileceksiniz.

Hesabınıza giriş yapın ve içerikleri izlemeye başlayın.

Uygulamadan

Aslında uygulamadaki adımlar farklı değildir. Yine VPN uygulamasını çalıştırır ve ardından Netflix uygulamasında oturum açarsınız. Ancak bu yöntem her telefon ve hesapta işe yaramadığından web siteden izlemeye çalışmak ikinci seçeneğiniz oluyor.





İyi VPN'lerin Bir Listesini Verelim

ExpressVPN : Netflix'te ülke değiştirmek için çok güvenilir bir VPN'dir. Diğer akış hizmetleriyle de iyi çalışır. Hızlıdır. Ayrıca 30 günlük para iade garantisinin tadını çıkarabilirsiniz.

: Netflix'te ülke değiştirmek için çok güvenilir bir VPN'dir. Diğer akış hizmetleriyle de iyi çalışır. Hızlıdır. Ayrıca 30 günlük para iade garantisinin tadını çıkarabilirsiniz. NordVPN : Netflix için size arzu ettiğiniz değeri veren güvenilir ve mükemmel bir seçimdir.

: Netflix için size arzu ettiğiniz değeri veren güvenilir ve mükemmel bir seçimdir. Cyberghost : Her akış servisinin ülke engellemesini kaldırmaz, ancak uygun fiyatlıdır.

: Her akış servisinin ülke engellemesini kaldırmaz, ancak uygun fiyatlıdır. PrivateVPN : Netflix ile mükemmel şekilde çalışan yeni bir VPN'dir.

: Netflix ile mükemmel şekilde çalışan yeni bir VPN'dir. Ivacy: Şu anda Netflix ve çeşitli akış hizmetlerinin engelini kaldırıyor.

Netflix'in abonelerin coğrafi olarak kısıtlanmış içeriğe erişmek için şu anda bu yöntemi kullandığını biliyor ve engellemeye çalışıyor. Belirli bir IP adresinin bir VPN sağlayıcısına ait olduğunu fark eder etmez, bu adresten gelen trafiği önlüyor. Dolayısıyla proxy hatası ortaya çıkıyor.

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