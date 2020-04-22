



Android telefonunuzu aldığınız ilk günden beri telefonunuzun Bluetooth özelliğini açtığınızda veya internet paylaşımı için Hotspot'u açtığınızda cihazın ismi telefonun marka ve modeliyse bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Android cihazınızda Bluetooth ve Hotspot için cihazını adını değiştirme hakkında bilgi vereceğiz.

Android: Bluetooth ve Hotspot Adını Değiştirme

Bluetooth Adını Değiştirme

Android cihazınızda cihazın adını değiştirmek için ilk olarak telefonunuzun Ayarlar bölümüne gelin. Telefonun Ayarlar bölümündeki seçeneklerden, ekranı en sona kadar kaydırarak "Telefon Hakkında" seçeneğine tıklayın. Burada telefonunuza ait tüm bilgileri görebilirsiniz.

Açılan ekranda telefonunuzun ismi yazacaktır. Bu ekranda telefonunuzun isminin yazdığı alana dokunun ve isminizi buradan istediğiniz gibi değiştirin. Telefonunuzda Bluetooth ile bağlantı kurmaya çalıştığınızda bağlantı kurduğunuz cihaz veya sizle eşleşmek isteyen cihaz belirlediğiniz adı görecektir.





Mobil Veri Paylaşımı (Hotspot) Adını Değiştirme

Telefonunuzun adı Hotspot özelliğini açtığınızda halen daha telefonunuzun marka ve modeli olarak duruyorsa bunu değiştirmek için de telefonun Ayarlar ekranını açın ve buradaki seçeneklerden Bağlantılar > Mobil Erişim Noktası ve İnternet Paylaşımı adımını takip edin. Açılan ekranda telefonunuzun internet paylaşımını diğer cihazlarla paylaşabilir, internetinize bağlanan cihazları görebilir ve internet paylaşımınız için bir şifre belirleyebilirsiniz. Bu ekrandan Wi-Fi'nizin ismini değiştirmek için Wi-Fi isminin üzerine tıklayın ve ismi istediğiniz gibi değiştirin.

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