



Huawei'in Halkla İlişkiler departmanında birileri pot kırmışa benziyor. Departman, Weibo'da düzenlenen Huawei mobil fotoğrafçılık yarışmasının tanıtım videosunun bir parçası olarak bir fotoğraf paylaştı. Video, Huawei telefonlarla çekilen güzel fotoğrafları sergilemek için tasarlandı. Weibo kullanıcısı Jamie-hua benzer bir 2018 iPhone yarışmasında ikinci sırada yer almış bir isim ve kendisi videodaki çekimlerden birini tanıdı.

Huawei, DSLR Fotoğrafları Telefonla Çekilmiş Gibi Gösterirken Yakalandı

Söz konusu görüntünün 500px sitesinde mevcut olduğunu ve fotoğrafçı Su Tie tarafından çekilmiş olduğunu belirtti. Bahsi geçen 500px sayfasında ise yayınlanan görüntünün EXIF listesinde fotoğrafın bir Huawei akıllı telefonla değil Nikon D850 kullanılarak çekildiği yazıyor. Jamie-hua başka şüpheli fotoğraflara da işaret etti ancak kaynaklarını tespit edemedi.

Huawei, fotoğrafların yanlışlıkla seçildiğini ve editör tarafında bir hata olduğunu söyleyerek resmi olarak özür diledi. Şirket ayrıca hileli fotoğrafları barındıran tanıtım videosunu düzenleyerek görüntüleri çıkardı.





Özellikle kullanıcı tarafından gönderilen içeriklerle uğraşırken hataların olabileceği ortada, ancak buna benzer hatalar Huawei için ilk değil. Zira Çinli dev daha önce de pek çok kez kendi telefonuyla çekildiğini iddia ettiği DSLR fotoğraflar kullanmıştı. Bunları Huawei P9 tanıtılırken ve daha yakın zamanlarda ise Huawei nova 3 tanıtılırken gördük. Ve elbette şimdi meşhur P30 zoom fiyaskosu var. Bu tanıtımlarda fotoğrafların hiçbirinin telefonun kendisi tarafından üretildiği belirtilmese de ima edildiği açıkça ortada.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum