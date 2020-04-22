



Motorola, şirketin kendi markası olan "Endless Edge" adını verdiği iki yeni "edge" telefonuyla 5G pazarına yöneliyor. Her iki telefon da üçlü kamera tasarımına sahip. Motorola Edge+ uzun süre sonra Moto'nun ilk amiral gemisi oldu.

Motorola, Amiral Gemisi Motorola Edge+ ile Şaşırtıyor

Cihaz 6.7 inç HDR10+ AMOLED panele ve 90Hz yenileme hızına sahip. 1080p+ çözünürlük tam olarak "premium" değil, olumlu bakarsak daha az enerji kullanıyor. 25MP selfie kamera sol üst köşedeki deliğe oturur ve ekranın altında bir ekran içi parmak izi okuyucusu var.

Edge+ ABD'de 4Gbps'ye kadar indirme hızı vaat eden mmWave 5G'yi destekliyor. Global sürümlerin hızının daha düşük olması bekleniyor.

Ana kamerada 108MP bir sensör mevcut. f / 1.8 lensi ve optik sabitleyicisi var. Xiaomi telefonlar gibi (Galaxy S20 Ultra'nın aksine) bu sensör 27MP fotoğraflar üretmek için 4'e 1 piksel birleştirme yapıyor.

OIS destekli 3x optik zoom lens 8MP telefoto kamera ile birleştirilmiş. Üçlü kamera kurulumunda makro fotoğraflar da çekebilen 16MP ultra geniş açılı kamera (117 °) ve bir ToF kamera var. Telefon 6K videolar kaydediyor, bu da yonga setinin 8K kapasitesine sahip olması nedeniyle biraz garip.

Edge+'ın diğer donanım özellikleri

Snapdragon 865 pratik olarak 2020 amiral gemileri için bir önkoşuldur ve Motorola Edge+'ta 12GB hızlı LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama alanı ile birlikte geliyor.

Telefon, USB-C üzerinden 18W hızlı şarj ile oldukça büyük bir 5.000 mAh pil ile güçlendirilmiş. Motorola, pilin 2 günlük kullanım için yeterince büyük olduğunu iddia ediyor. Kablosuz şarj her iki yönde de desteklenir – telefon 15W'da şarj olurken Qi şarj uyumlu diğer cihazlara 5W hızında enerji gönderiyor.

Hem Motorola Edge+ hem de Edge'de 3,5 mm ses jakı var.

ABD'de Motorola Edge+ 1.000 ABD Dolar'ından satılacak veya iki yıl boyunca ayda 41.66 dolar taksitle sahip olunabilecek.





Global versiyon ise Mayıs ayında 1,199 Avro karşılığında geliyor.

Motorola Edge Özellikleri

Motorola Edge hala kardeşi gibi 6.7 inç 90Hz ekranla geliyor ancak HDR10+ desteği yok.

Bununla birlikte yonga seti hala hızlı olan Snapdragon 765G'dir. Ayrıca RAM kapasitesi 6 GB ile "sınırlı". Depolama alanı 128 GB ve bunu genişletmek için bir microSD yuvası da var — ilginç şekilde Edge+'ta bu yok.

Arkadaki üçlü kamera benzer bir görünüme sahip, ancak 64MP ana sensörle besleniyor. Bir geniş açı ve bir telefoto kamera ve bir ToF modülü var. 25MP selfie kamera da aynı.

Motorola Edge'deki pil 4.500mAh ile biraz daha küçük (ancak yine de oldukça büyük) ve 18W kablolu şarj hızını koruyor. Ancak kablosuz şarj yok.

Her iki Edge telefonu da güçlü stereo hoparlörlere sahip. Android 10'u çalıştıracaklar ve şirket bunları en az 11 sürümüne güncelleme sözü veriyor.

Normal Motorola Edge, Mayıs ayında Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik ve ardından ABD'ye gelecek. 599 Avro'ya mal olacak ve Solar Black ve Midnight Magenta ile gelecek.

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