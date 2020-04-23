



Google Asistan güçlü ve kullanışlı olsa da, herkes hayranı değil. Ana sayfa düğmesini yanlışlıkla basılı tutarsanız Asistan'ın açılması can sıkıcı olur. Dolayısıyla, Asistan'ı başlatmaktan kaçınmak için home düğmesine uzun basmayı devre dışı bırakmak istiyorsanız bu rehberimizi okuyun. Aşağıda bunu nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Home Tuşu'ndaki Google Asistanı Devre Dışı Bırakmak

Stok Android

Adımlar stok Android cihazlarda ve diğer özel arayüzleri çalıştıran cihazlarda biraz farklıdır. Çeşitli akıllı telefonlarda nasıl yapılacağını görelim.

Stok Android cihazlarda özelliği kapatmak için ayarlardan Asistan uygulamasını kapatmanız gerekir. İşte adımlar:

1. Adım: Cihazınızın ayarlarını açın ve cihazınızda bulunan seçeneğe bağlı olarak Uygulamalar / Uygulama Yöneticisi'ne gidin.

2. Adım Varsayılan uygulamalar ve ardından Yardım ve ses girişi üzerine dokunun.

3. Adım: Asistan uygulaması seçeneğine dokunun. Home düğmesindeki Asistan'ı devre dışı bırakmak için Hiçbiri'ni seçin.

MIUI Cihazları

Xiaomi'nin MIUI ile çalışan telefonları için aynı seçenek hareketlerin / jestlerin altında bulunur. İşte adımlar:

Adım: Ayarlar'ı açın ve Ek ayarlar'a gidin.

2. Adım: Düğme ve hareket kısayollarına dokunun.

3. Adım: Google Asistan'ı başlat üzerine dokunun. Bir sonraki ekranda asistanı home tuşundan kaldırmak için Yok'u seçin. Alternatif olarak, Asistan'ı geri veya menü düğmesi gibi başka bir harekete veya düğmeye atayabilirsiniz.

OnePlus Cihazları

Adım: Ayarlar'ı açın ve Uygulamalar'a gidin.

2. Adım: Varsayılan üzerine dokunun ve ardından Yardım ve ses girişi üzerine dokunun.

3. Adım: Google Asistan uygulaması seçeneğine dokunun ve açılır menüden Hiçbiri'ni seçin.





Not: "Yardım ve ses girişi" adını aratabilirsiniz.

Samsung Cihazları

Aşağıdaki adımlar hem Samsung'un Experience hem de One UI üzerinde çalışır.

1. Adım: Ayarlar'ı açın ve Uygulamalar'a gidin

2. Adım: Sağ üst köşedeki üç noktalı simgeye dokunun ve menüden Varsayılan uygulamalar'ı seçin.

3. Adım: Bir sonraki ekranda Cihaz asistanı uygulaması seçeneğine ve ardından Cihaz asistanı uygulaması üzerine dokunun.

Adım: Devre dışı bırakmak için Yok'u seçin.

GOOGLE ASİSTANI TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKMA

Telefonunuzda Google Asistan'ı tamamen devre dışı bırakmak mı istiyorsunuz? Asistan'ı telefonunuzdan kaldıramasanız ancak kapatabilirsiniz.

Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

Adım: Cihazınızda Google uygulamasını açın ve sağ alt köşedeki Diğer sekmesine dokunun.

Adım: Ayarlar'a ve ardından Google Asistan etiketi altında listelenen Ayarlar'a dokunun.

3. Adım: Asistan sekmesine gidin. Aşağı kaydırın ve Yardımcı cihazlar altında Asistan'ı devre dışı bırakmak istediğiniz cihaza dokunun.

Adım: Google Asistan'ın yanındaki düğmeyi kapatın. Bunu yaptıktan sonra Google Asistan, home düğmesini veya hatta sesli komutları kullanarak açılmaz.

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