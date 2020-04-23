



Xiaomi Mi 10 Pro'da bootloader kilidini açmak için izlemeniz gereken adımlara yer verdik. Devam etmeden Mi 10 Pro'da bootloader kilidini açmak için yerine getirmeniz gereken ön koşulların bir listesini yazalım:

Telefonu Şarj Edin

Kilit açma işlemi sırasında önyükleme döngüsü sorunlarından kaçınmak için Mi 10 Pro'nuzun yaklaşık %60 oranında şarj edildiğinden emin olun.

PC veya Dizüstü Bilgisayara İhtiyacınız Var

PC veya dizüstü bilgisayar üzerinden çalıştırılabilen bazı ADB ve Fastboot komutları bulunuyor. Bu nedenle, bootloader'ın kilidini açmak için bir bilgisayara ihtiyacımız olacak.

USB Sürücülerini İndirin

Mi 10 Pro'nuzun PC'niz tarafından tanınmasını sağlamak için, uygun USB Sürücülerinin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. PC'nize doğru Xiaomi USB sürücülerini indirmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Xiaomi Mi 10 Pro İndir

Xiaomi Mi 10 Pro 5G İndir

Mi Unlock Tool'u İndirin

Mi Unlocker Tool, herhangi bir Xiaomi cihazının bootloader kilidini açmak için kullanılır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak en yeni sürümü indirebilirsiniz:





Mi Unlock Tool v3.5.1030.37: İndir

Mi Unlock Tool V3.3.525.23: İndir

USB Hata Ayıklamayı ve OEM Kilidini Etkinleştirin

Bootloader kilidini açmak için, ilk önce Mi Flash aracıyla USB Hata Ayıklama ve OEM kilidini açmanız gerek. PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza ihtiyacınız olacak. Mi 10 Pro telefonunuzda Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirme ve USB Hata Ayıklamayı etkinleştirme ile ilgili kılavuzu buradan takip edebilirsiniz.

Mi Hesabınızı Bağlayın

Mi 10 Pro'nuzdaki bootloader'ın kilidini açmak için önce Mi hesabınızı telefonunuza bağlamanız gerekir.

Resmi sayfayı ziyaret ederek kolayca Mi hesabı oluşturulabilir.

Mi hesabını oluşturmak için kullandığınız numaraya sahip SIM kartı takmanız gerekir.

Şimdi mobil internet bağlantınızı kullanmanız ve WiFi bağlantısını kesmeniz gerekir.

Ardından, Ayarlar >> Ek Ayarlar >> Geliştirici Seçenekleri >> Hesap ve cihaz ekleyin bölümüne gidin ve hesabınızla oturum açın.

"Başarıyla eklendi" şeklinde bir mesaj ile karşılaşacaksınız: "Mi hesabı şu anda bu cihazla ilişkilendirildi."

Bu kadar!

Mi tarafından geçici olarak engellenmekten kaçınmak için hesabınızı tekrar tekrar bağlamaya çalışmamanız gerektiğini unutmayın.

Mi 10 Pro'da Bootloader'ın Kilidini Açma Adımları

Telefonunuzu kapatın ve fastboot moduna önyükleme yapın.

Fastboot modundayken USB Kablosu yardımıyla cihazınızı PC / dizüstü bilgisayarınıza bağlamanız gerekir.

Mi Unlock Tool'u yukarıdaki bölümden indirin.

Zip dosyasının içeriğini çıkarın ve miflash_unlock.exe dosyasını açın.

Araç içinden Mi hesabına giriş yapın.

Araç şimdi telefonunuzun bootloader kilidini açmaya uygun olup olmadığını doğrulayacaktır.

Telefon doğrulandıktan sonra, araç "Telefon bağlı" mesajını gösterecektir.

Şimdi araçtaki Kilidi Aç düğmesini tıklayın.

Yine Kilidi aç düğmesini tıklamanız gereken yeni bir mesajla karşılaşırsınız.

Bu, kilit açma işlemine başlayacak ve işlem tamamlandığında, Kilit Açma başarıyla gerçekleşti mesajını göreceksiniz.

Telefonu yeniden başlat düğmesine tıklayın.

Bu kadar!

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