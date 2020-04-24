



Doogee bugün en yeni akıllı telefonunu tanıttı ve X95 gerçekten çok ilginç. Fiyat belli ki ana satış noktası olacak, bu yüzden önce bunu aradan çıkaralım: $ 59.99 / £ 50 / € 56. Evet, bu bir yazım hatası değil.

60 Dolara 6.52 inç Ekran, Android 10 ve 4,350 mAh Pil: Doogee X95

Hatta bu fiyat göz önüne alındığında ne kadar modern göründüğünü beklenmedik bulabilirsiniz. Geçen yıl piyasaya sürülen diğer cihazlara kıyasla kesinlikle çok iyi uyuyor.

X95 siyah, yeşil ve mavi renklerde gelecek. En fazla 600 nit maksimum parlaklığa sahip 6.52 inç HD+ 19:9 LCD dokunmatik ekran ve üstte Gorilla Glass (tam sürümden bahsedilmiyor) ile birlikte geliyor ve kutudan çıktığı anda Android 10'u çalıştırıyor. Arka kamera sistemi olarak 2 MP derinlik sensörü ve 2x zum özellikli 2 MP telefoto kamera ile desteklenen ana 13 MP kameraya sahiptir.

Önde su damlası çentiğinin içinde güzelleştirici filtrelere sahip bir 5 MP kamera var. Telefon 1.3 GHz'de çalışan dört çekirdekli Cortex-A53 CPU'ya sahip ve MediaTek MT6737 yonga setini kullanıyor. Sadece 2GB RAM ve 32GB genişletilebilir depolama alanı elde ediyorsunuz, bu da üzücü ama fiyat göz önüne alındığında anlaşılabilir. Hibrit özelliğinde çift kart yuvası var, yani iki SIM veya bir SIM ve bir microSD kullanabilirsiniz.





Doogee X95, 10W kablolu şarjlı 4.350 mAh bataryaya sahip. Gövde plastiktir, ancak cam benzeri bir yüzey sunuyor ve parmak izi sensörü yok. Ekran kilidini ön kameradan yüz kilidi ile açarsınız.

Doogee X95, AliExpress, Gearbest ve Doogee'nin kendi çevrimiçi mağazasından sipariş edilebilir, ancak 60 dolara sadece kendi sitesinden alıyorsunuz.

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