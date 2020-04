Samsung, Smart TV'lerinin artık Apple'ın Music uygulamasıyla uyumlu olduğunu duyurdu. Son iki yılda piyasaya sürülen bir Samsung Smart TV'niz varsa, yeni Apple Music uygulamasını indirip yükleyebileceksiniz, ancak kullanmak için bir aboneliğe ihtiyacınız olacak.

Apple Music Uygulaması Samsung Smart TV'ye Ücretsiz Abonelikle Geldi

Apple Music uygulaması Samsung Smart TV App Store'da bulunabilir ve kullanıcıların Apple kimlikleriyle mevcut bir hesapta oturum açmalarını gerektiriyor. Apple Music aboneliği olmayanlar doğrudan TV'lerinden abonelik açabilir. Daha da önemlisi, tüm Samsung Smart TV sahipleri Apple Music'i 3 ay boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyor. Anlaşma bireysel, aile ve öğrenci abonelikleri için geçerlidir.

Apple Music aboneleri, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled ve Elton John gibi popüler sanatçıların özel gösterilerinin yer aldığı global bir canlı yayın akışı olan Beats 1 radyo istasyonuna ve ayrıca editoryal içerik sunan "At Home With Apple Music" içeriğine erişebilecek. Bu servislerde çalma listeleri, sanatçılarla FaceTime sohbetleri ve daha fazlası var.





Apple Music abonelerinin 60 milyondan fazla şarkıyı reklamsız olarak dinlemenin yanı sıra orijinal şovları, trend konserleri ve diğer özel içerikleri doğrudan Samsung Smart TV'lerinde görüntüleyebildiklerini belirtelim.