iPhone'da En İyi Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları





iPhone'da en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını tanıyalım. Bunlar 2020 itibariyle bilinen en iyi fotoğraf düzenleme araçlarıdır. Her biri birbirinden gelişmiş işlevler ve özellikler sunuyor.

Snapseed

Snapseed, son derece sezgisel ve dokunma dostu arayüzü ile dikkat çekerek, görüntünün her yönünü başka hiçbir mobil görüntü düzenleyicisinin sunamayacağı hassasiyet ve kolaylıkla ayarlamanıza olanak tanıyor. Çok hızlı bir iş akışı düzeni sunar ve görüntüleri bir an önce dönüştürmenize yardımcı olur. Hem iPhone hem de Android için en iyi fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında kolayca öne çıkıyor.

Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar bir görüntüyü Google bulutuna (daha büyükse 16 megapiksel çözünürlüğe küçültür ve orijinal boyutlarda 15 GB'a kadar dosyaya izin verir) yedeklemenizi sağlar ve bu görüntüleri yönetmek için dahiyane bir yol sunar . Google'ın akıllı algoritması sayesinde albümlerde bazı akıllı mashup'lar ve görüntülerden oluşan kolajlar hoş bir sürpriz olarak karşınıza çıkıyor. Bununla birlikte Google Fotoğraflar'ın gerçek gücü resimlerdeki içeriği deşifre etme yeteneğinde yatıyor, böylece büyük bir koleksiyonda aradığınız şeyi kolayca bir şey bulabiliyorsunuz: sadece 'insanlar', 'çiçekler' veya 'binalar' gibi bir şey yazın ve karşınızda olacak.





TouchRetouch

Bazen mükemmel bir çekim basit bir şey tarafından mahvedilir. Bir tel, bir parça çöp, can sıkıcı bir nesne ve hatta kareye sürpriz şekilde başlarını sokan insanlar gibi. TouchRetouch, bu nesneleri akıllıca maskeleyerek ve fotoğrafın geri kalanından desenlerle kaplayarak çok hızlı ve kolay bir şekilde istenmeyen ögeyi silmenizi sağlayan bir iyileştirme aracıdır.

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