



Skype uygulaması güvenli ve oldukça kullanışlı bir haberleşme uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinden internet bağlantınızı kullanarak ücretsiz olarak arkadaşlarınızı sesli ve görüntülü arayabilir, dilerseniz mesajlaşabilirsiniz. Arkadaşlarımızla iletişim kurmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, Skype uygulaması üzerinden çoklu görüntülü arama başlatabilir aramaya birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

Skype'da Çoklu Görüntülü Arama Başlatma

Skype'da çoklu görüntülü arama başlatmak için ilk olarak Skype uygulamasına girin. Uygulamanın ana ekranında listelenen sohbetlerinizin olduğu ekranın sağ alt köşesindeki kalem ikonuna tıklayın.

Açılan ekranda yeni bir toplantı odası oluşturabilir, özel görüşme odası oluşturabilir, yeni sesli arama başlatabileceğiniz gibi çoklu görüntülü arama da başlatabilirsiniz. Çoklu görüntülü arama başlatma işlemi için bulunduğunuz ekranın üst panelindeki seçeneklerden Yeni Grup Sohbeti'ne tıklayın.

Karşınıza Skype rehberinizde kayıtlı olan kişiler listesi açılacaktır. Görüntülü sohbete hangi arkadaşlarınızı davet edeceğinizi seçin ve listenin sağ üst tarafında belirginleşecek olan Ekle butonuna tıklayın.





Görüntülü konuşmaya ekleyeceğiniz kişileri de belirledikten sonra karşınıza açılan ekranda bir grup ismi oluşturmanız istenecek. Grup ismini de belirledikten sonra artık konuşma panelinin sağ üst köşesindeki kamera butonuna tıklayarak gruptaki arkadaşlarınızla görüntülü arama başlatabilirsiniz.

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