



Instagram ana sayfanızda veya keşfette çıkan gönderileri istediğiniz zaman "Kaydet" butonuna tıklayarak kaydedebilir, koleksiyon listenize ekleyebilirsiniz. Ancak Instagram'da bazen bu buton çalışmayabilir ve kaydetmek istediğiniz gönderileri kaydedemiyorsunuz. Biz de bu yazımızda sizlere Instagram'da "Kaydet Butonu Çalışmıyor" sorunu ve çözümü hakkında ipuçları verdik. Yazımızı okumaya devam edin…

Instagram'da "Kaydet Butonu Çalışmıyor" Sorunu ve Çözümü

1- Instagram'ı Kapatın ve Yeniden Açın

Basit ama birçok sorunla karşılaştığımızda işe yarayan "Kapat – Aç" taktiğini deneyerek işleme başlayalım. Bu işlem Instagram uygulamasında "Kaydet" butonunun yeniden çalışmasını sağlayabilir.

2- Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Bir uygulamanın önbellek verilerinin temizlenmesi uygulamanın düzgün çalışmasını sağlayabilir. Instagram uygulamasında yaşadığınız bu sorunun sebebi, eski ve bozuk verilerden kaynaklı olabilir.

Önbellek verilerini temizlemek için telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve buradaki Uygulamalar başlığına tıklayarak telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaları görebileceğiniz listeden Instagram'ı seçin. Instagram uygulamasına tıkladıktan sonra Depolama ve Önbellek bölümüne gidin. Buradaki seçeneklerden Önbellği Temizle'ye tıklayın.





3- Uygulamayı Güncelle

Uygulama eski sürümdeyse bazı özelliklerini yitirebilir ve eskisi gibi çalıştırmayabilir. Uygulamayı güncel tutarak uygulamadaki tüm özelliklerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Google Play Store'a girerek uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edebilir ve eğer güncel değilse güncelleyebilirsiniz.

Android: Instagram'da "Kaydet Butonu Çalışmıyor" Sorunu ve Çözümü hakkında tüm sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Teknoloji haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız da bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!