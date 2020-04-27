



Sosyal medya hesaplarınızda paylaşacağınız gönderileri daha ilgi çekici hale getirerek birçok takipçinizi büyüleyebilirsiniz. Fotoğrafları ilgi çekici hale getirmek için birkaç kamera tekniği uygulayabileceğiniz gibi fotoğrafları çektikten sonra düzenleyerek fotoğraflarınızı daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere fotoğrafları ilgi çekici hale getirmek için beş ipucu vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Fotoğrafları İlgi Çekici Hale Getirmek İçin Beş İpucu

Fotoğrafları düzenlemenin en iyi yolu profesyonel bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Akıllı telefonunuza PicsArt'ı indirip fotoğraflarınızı profesyonel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. PicsArt'ı Android cihazınıza indirmek için buraya, iOS cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

PicsArt'ı cihazınıza indirdikten sonra aşağıdaki adımları uygularak fotoğraflarınızı ilgi çekici hale getirebilirsiniz.

1- Fotoğrafınıza Glitch Etkisi Verin

Glitch, fotoğraf ve videolarda kullanılan birçok içerik üreticinin gönderilerini daha ilgi çekici ve daha havalı hale getirmek için kullandığı bir efekttir. Fotoğrafınıza Glitch etkisi vermek için PicsArt'ı açın. Düzenleyeceğiniz fotoğrafı seçtikten sonra fotoğraf düzenleme ekranındaki seçeneklerden Filtre'ye gelin ve Glitch'e tıklayın. Daha sonra Glitch efektinin üzerine dokunarak efektin hangi renklerde olması istediğinizi ve yatay / dikey olarak hangi ölçeklerde geçmesini istediğinizi belirleyin.

2- VHS Filtresi Uygulayın

VHS filtresi, fotoğrafa eski bir görünüm katar. Bu filtre son zamanlarda birçok Blogger tarafından kullanılmakta. VHS filtresini, PicsArt'ta profesyonel bir şekilde uygulayabilirsiniz.

VHS filtresi uygulamak için filtreler bölümüne gelin ve filtreleri hafifçe kaydırın. VHS isimli filtreyi seçin ve filtrenin üzerine hafifçe dokunun. Buradan fotoğrafa uygulanacak filtrenin ayarlarını yapabilirsiniz.

3- Odağı Yakınlaştırın ve Arka Planı Bulanıklaştırın

Fotoğrafta öne çıkmasını istediğiniz alanı odaklayın ve böylece fotoğrafın daha net bir görünüm kazanmasını sağlayın. Görüntülerin arka planını da bulanık hale getirerek fotoğrafa ayrı bir hava katabilirsiniz.





Fotoğrafı odaklamak ve arka planı bulaştırmak için fotoğrafı düzenleme seçeneklerini hafifçe yana kaydırın ve Bulanıklaştırma özelliğini seçin. Bulanıklaştırma özelliğini seçtikten buradaki seçeneklerden de Odak Yakınlaştır'ı seçin. Daha sonra fotoğrafta bulanıklaştırmak istediğiniz bölgeye dokunun ve daha sonra bu özelliğin ayarlarıyla oynayarak bulanıklığın boyutunu yataylığını ve yumuşaklığını ayarlayabilirsiniz.

4- Seçici Filtreler Uygulayın

PicsArt'ın belki de en hoşunuza gidecek özelliği de seçici filtreleri belirli bir bölgeye uygulamak olabilir. Fotoğraflarınıza uyguladığınız filtreleri sadece belli bir bölgeye uygulayabilir, fotoğrafta öne çıkmasını istediğiniz objenin daha ilgi çekici görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirmek için fotoğraf düzenleme seçeneklerini hafifçe kaydırın. Buradaki seçeneklerden Artistik'e tıklayın ve ardından fotoğrafa hangi görünümü vermek istediğinizi seçin. Fotoğrafınıza belirlediğiniz efekt uygulandıktan sonra fotoğrafın üzerinde çıkan silgiye tıklayın ve çıkan seçeneklerden efekti hangi bölgeye uygulamak istediğinizi seçin.

5- Fotoğrafın Renk Eğrisi İle Oynayın

Bir fotoğrafın var olan rengini değiştirerek fotoğrafa birçok anlam katabilirsiniz. Örneğin fotoğrafa kırmızı bir renk kattığınızda fotoğrafa aşk, dram ve korku hissi katabilir, mavi bir renk ile fotoğrafı renklendirdiğinizde güven ve mutluluk ile fotoğrafı birçok anlama bürüyebilirsiniz.

Fotoğrafın rengini değiştirmek için uygulamada yer alan Renk Eğrisi seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Fotoğraf düzenleme seçeneklerinde yer alan Araçlar'a dokunarak ve burada açılan küçük penceredeki Eğriler seçeneğini seçerek işleme devam edin. Burada fotoğrafın renk eğrisi karşınıza çıkacaktır. Fotoğrafın renk eğrisini belirlediğiniz renk tonuna getiresiye kadar kullanın.

Fotoğrafları İlgi Çekici Hale Getirmek İçin Beş İpucu ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!