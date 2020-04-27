Telefonda En İyi Futbol Oyunları (Android, iOS)





Aşağıda telefonlarda oynanabilecek en iyi futbol oyunlarını listeledik. Oyunlar iOS ve Android için mevcut. Bu oyunlar sadece gerçekçi grafikler ve lisanslı takımlarla ilgili değil, bazıları doğrudan futbol deneyiminizi iyileştirmeye odaklanıyor.

Stickman Soccer 3D

Google Play Store

Apple App Store

Daha az ciddi ve daha arcade bir şeyle başlayacağız: Stickman Soccer. Adından da anlaşılacağı gibi, bu oyunda oyuncuların hepsi çöp adamlar, ancak bu onların kişilikleri olmadığı anlamına gelmez! Kulağa tanıdık gelen ve tanıdık görünen kulüplerle oynayabilir ve oyun içi para birimleri aracılığıyla popüler oyuncuların stickman versiyonlarını satın alabilirsiniz.

Soccer cup 2020

Google Play Store

Apple App Store

Gerçekçi grafiklere ve gerçek oyuncu hareketlerine sahip bir oyun, ancak top mekaniği bazen biraz garip davranır. Top bazen oyuncuların ayaklarına veya bir mıknatıs gibi kalecinin eldivenlerine yapışır. Genel olarak, ustalaşması zor olabilir.

Score! Hero

Google Play Store

Apple App Store

Oyun 700'den fazla zorluk sunuyor! Köşelerden tam teşekküllü vuruşlar yapmanızı gerektiren bölümlere kadar, bazılarını çok basit ve bazılarını neredeyse imkansız bulacaksınız.

FIFA soccer

Google Play Store

Apple App Store

Bu oyunda tüm gerçek oyunculara ve takımlara sahip olma avantajınız var. Bununla birlikte EA yine ününü konuşturarak oyun içi paketler ve benzer ögelerle kazanmak için öde mekaniğini hayata sokuyor.

Grafikler harika ve oyun çekici görünse de, oyuncu paketlerine para harcama niyetiniz yoksa o kadar da eğlenceli değil.

Extreme Football

Google Play Store

Apple App Store

Ünlü stadyumları ve süper yıldız oyuncuları unutun, Extreme futbol sizi topun ustalığını gösterebileceğiniz mahalle sahalarına geri götürüyor.

Extreme football'da sadece bir oyuncuyu kontrol ettiğiniz hızlı maçlar oynarsınız ve geri kalanlar ya oyun içi AI tarafından kontrol edilir ya da daha arkadaşlarınız ve bazı rastgele rakipler maçlara dahil olur.





Dream League Soccer 2020

Google Play Store

Apple App Store

Dream League Soccer ile futbol oyununda daha geleneksel bir yaklaşıma dönüyoruz. Grafikler tatmin edici derecede iyi ve bol miktarda lisanslı oyuncu içerir. Hareketler akıcı ve gerçekçi, bazı şık hareketler ve etkileyici son vuruşlar var. Bir de spiker bulunuyor.

Football strike

Google Play Store

Apple App Store

Bir başka penaltı oyunu ve gerçek futbol deneyimine diğer oyunlar kadar yakın değil ama son derece ilgi çekici ve eğlenceli. Penaltıları kazandığınızda bolca oyun içi paradan yeni saç stillerine ve de gücünüzü ve doğruluğunuzu artıracak toplara kadar her türlü hediyeyi içeren ödüller alırsınız.

Futbol strike dışarıdan çok eğlenceli görünmeyebilir, ama şaşıracaksınız!

Soccer star 2020 Top Leagues

Google Play Store

Apple App Store

Oynanışı Strike Hero'ya benzer. Topu hedeflemek için ekranda parmağınızla kaydırırsınız ve oyun size ne kadar iyi vuruş yaptığınıza dair yazılı geri bildirim verir.

Champion of The Fields

Google Play Store

Apple App Store

Oyun iyi görünür ve hassas kontrollere sahiptir. Bu oyunda elbette mümkün olan en iyi takımı kurmaya çalışıyorsunuz. Çoğu futbol oyununda olduğu gibi üst düzey oyuncular sıra dışı goller atabiliyor.

eFootball PES 2020

Google Play Store

Apple App Store

FIFA ve PES bir süredir en iyi futbol simülasyon olmak için savaşıyor ve mobilde PES tartışmasız kazanan. Oyun, Unreal Engine sayesinde gerçekçi oyuncu hareketi, stadyum tasarımı ve kontrolcü desteği ile konsol benzeri bir deneyim sunuyor. En iyi oyuncularla da oynayabilir ve hatta takımınız için efsanevi Maradona'yı ücretsiz alabilirsiniz.

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