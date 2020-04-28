



Android telefonunuzuz kişiselleştirmek için oldukça özgürsünüz. Telefonunuzun zil sesini ayarlayabilmek belki de en önemli kişiselleştirme ayarlarından bir tanesidir. Eğer telefonunuzun zil sesinden sıkıldıysanız en yeni zil sesleri arasından zil sesinizi seçebilirsiniz. Biz de bu yazımızda sizlere, en yeni zil seslerini zil sesi yapma hakkında ipucu vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Android: En Yeni Zil Seslerini Zil Sesi Yapma

Birbirinden farklı yüzlerce zil sesini kütüphanesinde tutan ve yeni zil seslerini kullanıcılarına sunan Zedge isimli uygulama, Android telefonunuzun zil sesini değiştirmenizde size en iyi yardımcı olabilecek uygulamadır. Bu uygulamayı telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

Zedge'i kullanarak sadece zil seslerine değil duvar kağıtları ve bildirim tonlarına da erişebilirsiniz. Telefonunuzu ücretsiz şekilde kişiselleştirebileceğiniz bu uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra zil sesinizi değiştirmek için yapmanız gereken adımlar oldukça basittir.

Zedge'i indirdikten sonra uygulamayı açın ve uygulama ana ekranının sol tarafındaki üç çizgiye tıklayın. Açılan çekmecedeki seçeneklerden Zil Sesleri'ni seçin. Zil sesleri ekranında en popüler, en çok indirilen zil sesleri yer alacaktır. Bunları dinlemek için parçanın solundaki Oynat tuşuna basın.





Eğer yeni bir zil sesi aratmak istiyorsanız zil seslerinin olduğu ekranın üst tarafındaki arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Beğendiğiniz zil sesinin üzerine dokunun. Açılan ekranın alt tarafında Ayarla seçeneğine tıklayın ve "Zil Sesi Olarak Ayarla" butonuna tıklayarak beğendiğiniz zil sesinizi telefonunuzun zil sesi olarak ayarlayın.

Android: En Yeni Zil Seslerini Zil Sesi Yapma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!