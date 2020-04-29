Nokia 6.2 Android 10 Güncellemesi





Ekim 2019'da duyurulan Nokia 6.2, Android 10 güncellemesini alan en son HMD cihazı olarak yine diğer Android telefon sahiplerini şaşırtıyor. Yeni ürün yazılımı yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, karanlık mod, yeni hareket navigasyonu ve gizlilik geliştirmeleri ile gelmekte.

Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! 😍Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV — Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020



Her zamanki gibi, yeni güncelleme aşamalı olarak dağıtılıyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. İlk dalgada, gömülü tweet bağlantısında kontrol edebileceğiniz 43 ülkeye işaret edilmiş. HMD şu an en düşük özellikli cihazlara Android 10 getiren tek firma olarak kendisini öne çıkardı.





Nokia 6.2 özellikleri

Nokia 6.2 en uygun fiyatlı telefonlardan biri.