Nokia 6.2 Android 10 Güncellemesi

Ekim 2019'da duyurulan Nokia 6.2, Android 10 güncellemesini alan en son HMD cihazı olarak yine diğer Android telefon sahiplerini şaşırtıyor. Yeni ürün yazılımı yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, karanlık mod, yeni hareket navigasyonu ve gizlilik geliştirmeleri ile gelmekte.
Her zamanki gibi, yeni güncelleme aşamalı olarak dağıtılıyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. İlk dalgada, gömülü tweet bağlantısında kontrol edebileceğiniz 43 ülkeye işaret edilmiş. HMD şu an en düşük özellikli cihazlara Android 10 getiren tek firma olarak kendisini öne çıkardı.
Nokia 6.2 özellikleri
Nokia 6.2 en uygun fiyatlı telefonlardan biri.
- 6.3 inç, IPS LCD HDR ekran
- 400 PPI
- 3 GB RAM
- 3500 mAh pil, Type-C
- Qualcomm Snapdragon 636