Potansiyel iPhone 12 Fiyatları İlgi Çekici Görünüyor





Samsung ve Huawei, 5G'nin piyasaya sürülmesinin ardından bu yıl fiyatlarını önemli ölçüde artırdı. Apple'ın da aynı şeyi yapması bekleniyordu ancak yeni bilgiler şirketin böyle bir planı olmadığını gösteriyor. Cihazlar bu noktada yaklaşık beş ay uzaklıkta ancak bilgiler çok güvenilir kaynaklardan gelmektedir. Bu kaynaklar iPhone SE'nin 15 Nisan'daki duyuru tarihini açıklamıştı.

iPhone 12 (Mini)

Birçoğunuzun bildiği gibi, Apple bu yıl tamamen yeni bir bütçe iPhone modeli sunmayı planlıyor. Pazarlama adı doğrulanmadı, ancak raporlar kompakt 5.4 inç OLED ekrana sahip olacağını gösteriyor.

Yukarıdaki konseptte görüldüğü gibi daha küçük bir çentik ve mevcut nesil iPhone 11 Pro'da bulunanlara benzer daha ince çerçeveler sunulacak. Alüminyum gövde ve arkada çift kamera kurulumu olacak.

İddiaya göre bu iPhone ABD'de 649 $ karşılığında satışa sunulacak.

iPhone 12 (Plus/Max)

Daha küçük bir çentikli bir OLED ekrana, alüminyum gövdeye ve çift kamera kurulumuna sahip 6.1 inçlik bir iPhone 12 varyantı daha olacak. A14 Bionic ve 5G desteği de bekleniyor.

Bu iPhone, mevcut bilgilere göre ABD'de 749 ABD Doları karşılığında satışa sunulacak. Bu, iPhone 11'in 699 $ fiyat etiketinden biraz daha yüksek ve Apple'ın iPhone XR fiyatlandırma modeline geri döndüğü anlamına geliyor.

iPhone 12 Pro

Spektrumun premium ucunda iPhone 12 Pro olacak. Önceki 5.8 inçlik OLED ekranı, daha küçük bir çentik ve hatta daha ince çerçevelere sahip büyük bir 6.1 inç ile değiştirecek.





Bu iPhone, tüm yükseltmelere rağmen, tıpkı selefi gibi ABD'de 999 $ karşılığında satışa sunulacak. LiDAR tarayıcısı olacağı düşünülüyor.

iPhone 12 Pro Max

Adından da anlaşılacağı gibi, bu model iPhone 12 Pro'nun daha büyük bir versiyonu olacak. Büyük bir 6.7 inç OLED ekran ve muhtemelen daha büyük bir pil taşıyacak, ancak bunun dışında standart Pro sürümüyle aynı olacak.

Bu iPhone ABD'de 1,099 ABD Doları karşılığında satışa sunulacak. Bu da iPhone 11 Pro Max'in fiyatlandırmasıyla eşleşiyor.

iPhone 12'nin Fiyatları Ne Olacak?

Bugün paylaşılan bilgiler dikkate alındığında, iPhone 12 serisi Avrupa'da şu şekilde fiyatlandırılmalıdır:

iPhone 12 (Mini) – 749 € / 759 €

iPhone 12 (Plus) – € 849/859

iPhone 12 Pro – 1.049 € / 1.059 €

iPhone 12 Pro Max – 1,149 € / 1,159 €

İngiltere'ye gelince, sterlin değeri sabit kalırsa fiyatlandırma aşağıdaki gibi görünmelidir: