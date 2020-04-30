



Artık Samsung Galaxy Note 20'nin çıkış yapmasına az bir zaman kaldı. Kullanıcılar bu yeni cihazın mevcut S20 Ultra ve Note 10+ karşısında neler sunacağını merak ediyor. Fiyat ve özellik noktasında bazı güçlü tahminler var.

Samsung Galaxy Note 20 ile S20 Ultra ve Note 10+ Karşılaştırması

Samsung Galaxy S20 Ultra ve Note 10+ halihazırda büyük ekranlı ve güçlü cihazlar olduğundan esasında Note 10+ için burada fazla bir yükseltme şansı bulunmuyor. Samsung'un 7.0 inç ekrana çıkması kullanıcıları ikna etmek için yeterli olmayacak.

O neden en güçlü tahminler şirketin Samsung Galaxy Note 20'yi kesinlikle çentiksiz ekranlı yapacağı yönünde. Aksi halde kullanıcılar doğrudan Galaxy S20 Ultra ya da Galaxy Note 10+ modeline yönelecektir.





Bu da karşımıza aşağıdaki özellik ve fiyat tablosunu çıkarıyor. Galaxy Note 20, S20 Ultra ile aynı ekran ve çipsete sahip olacak ancak ekranında çentik olmaması yönüyle tam ekran deneyim sunan ilk Samsung telefon olacak. Ayrıca ilk tam ekran premium amiral gemileri arasında yer alacak.

Sızıntı ve iddialara göre cihazın özellik ve fiyat bilgileri şöyle: