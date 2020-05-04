



Netflix hesabınızı arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız, onların sizin izlediğiniz dizi ve filmleri görmesini istemeyebilirsiniz. İzlemekte olduğunuz dizi ve filmleri yarıda bıraktığınızda, Netflix profilinizin ana ekranında "İzlemeye Devam Et" kısmında gözükür ve üzerine tıkladığınızda izlemeye kaldığınız yerden devam edersiniz. Biz de bu yazımızda sizlere Netflix'te "İzlemeye Devam Et" Ögelerini Silme hakkında ipucu vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Netflix'te "İzlemeye Devam Et" Ögelerini Silme

Netflix uygulamasında "İzlemeye Devam Et" başlığının altındaki ögeleri silmek için ilk olarak Netflix uygulamasını açın ve işlem yapmak istediğiniz profili açın. Uygulama ana ekranının sağ alt köşesindeki Daha Fazla butonuna tıklayarak işleme devam edin. Açılan ekranda Hesap seçeneğine tıklayın. Hesap ayarlarınız telefonunuzun tarayıcısında açılacaktır. Bu ekranda Netflix hesap bilgilerinizi değiştirebilir ve ödeme yöntemlerinizi de düzenleyebilirsiniz.

Hesap ayarlarınız tarayıcıda açıldıktan sonra bu ekranı aşağı doğru kaydırın ve Netflix profilinizin yer aldığı bölümün altındaki seçeneklerden İzleme Etkinlikleri başlığının yanındaki "Görüntüle" seçeneğine dokunun. Karşınıza izlemekte olduğunuz dizi ve filmlerin yer aldığı bir liste çıkacaktır. Bu listede kaldırmak istediğiniz izleme etkinliklerinin sağ üst köşesindeki işarete tıklayın. Böylece Netflix profilinizde izlemeye devam et ögesini temizlemiş olursunuz.





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