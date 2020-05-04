



Birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir telefonları pratik bir gerçeklik haline getirmeye çalışırken, diğerleri farklı bir yaklaşım benimsiyor. LG'nin LG G8X ThinQ ile başlattığı Dual Screen kılıfı hatırlıyor musunuz? Oppo'nun benzer bir yolda ilerleyebileceği, ancak tamamen farklı bir şey (fiziksel bir klavye) kullanabileceği ortaya çıkıyor.

Oppo'dan Klavyeli Akıllı Telefon Kılıfı Fikri

LetsGoDigital, Çinli şirketin 24 Nisan'da Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlanan ilginç bir patenti ortaya çıkardı. Söz konusu belgede entegre QWERTY klavyeli bir akıllı telefon kılıfına işaret ediliyor. Fiziksel klavyeler geçmişte kalmış olabilir, ancak bazı insanlar hala gerçek bir klavyeyi dokunmatik ekranın dokunsal geri bildirimine tercih edecektir. Konu telefonlar olduğunda ise her ikisine sahip olabilirsiniz.





Oppo'nun fikri yeni değil. Klavyeli kılıflar Galaxy Note 5'e kadar dayanıyor ve yıllar boyunca bu tür aksesuarların çeşitli versiyonları görüldü. Bu tasarımlar bir nedenden dolayı popülerleşmiyor ve şimdi Oppo şansı bir kez daha denemek üzere. Kılıfın telefona nasıl bağlandığı hakkında hiçbir ayrıntı yok, ancak Bluetooth teknolojisi en güvenli tahmin olacak. Yine de belirtelim çoğu patent gün yüzünü görmez. Oppo, QWERTY kılıfını gerçek bir ürüne dönüştürmeye karar verirse akıllı telefonlarda klavyeli kılıflara yeniden hayat verebilir. Böyle bir aksesuarı satın alır mıydınız?