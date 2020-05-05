



MacOS veya Linux PC için herhangi bir USB Sürücüsü yüklemenize gerek yoktur. Telefonunuzu bilgisayara bağlamanız yeterlidir ve cihaz otomatik olarak algılanacaktır. Windows PC'lerde ise bazı gelişmiş ve diğer temel işlevlerde Samsung USB sürücülerine ihtiyacınız olur.

Samsung USB Sürücüleri: İndirme ve Kurulum

Bugün en son Samsung USB sürücü versiyonunu yani v1.7.23.0'ı ekledik. Bu sürümde Samsung Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 10 serisi, S10 serisi, Galaxy M31, A71, A51 ve daha pek çok cihaza destek var. Daha yeni cihazlar için resmi sayfadaki .exe dosyasını indirin.

Aşağıda verilen USB Driver'ları tüm Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bit & 64 bit) tarafından desteklenir.





Samsung USB Driver v1.7.23.0: İndir [En güncel]

Samsung USB Driver v1.7.11.0: İndir

Samsung USB Driver v1.5.65.0: İndir

Samsung USB Driver v1.5.63.0: İndir

Samsung USB Driver v1.5.51.0: İndir

Adımlar

Yukarıdaki bağlantıdan bilgisayarınıza gerekli dosyayı indirdikten sonra, zip dosyasını WinRAR veya 7zip kullanarak çıkarın.

Şimdi, çıkarılan klasörü açın ve (.exe) dosyasına çift tıklayın.

Yükleme işleminin Windows'taki mevcut tarafından kullanılmasına izin vermek için Evet düğmesine tıklayın.

Samsung USB Driver kurulum sihirbazı açılır.

Ardından sürücü yükleme penceresindeki İleri düğmesine tıklayın.

Ardından, tercih ettiğiniz Bölge ve Dili seçin > İleri düğmesine tıklayın.

PC'nizdeki varsayılan kurulum konumunu bırakın ve Yükle düğmesine tıklayın. [İsterseniz yükleme konumunu da değiştirebilirsiniz]

Son olarak, kurulum işlemi başlayacak ve tamamlanmasını bekleyin.

Samsung USB Driver PC'nize yüklendikten sonra, Bitir düğmesine tıklayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bu kadar.

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