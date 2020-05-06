



Android akıllı telefonlarımızdaki ayarların ve özelliklerin listesi oldukça geniştir ve çoğunu ya onları gördüğümüzde fark ederiz ya da göz ardı ederiz. Wi-Fi Direct bunlardan biri oldu.

Android Telefonda Wi-Fi Direct Nedir ve Nasıl Çalışır?

Birisi Wi-Fi'den bahsettiğinde çoğu insan hemen internette sörf yapmayı düşünür, ancak bundan daha fazlası var. Wi-Fi Direct, Apple, LG, Intel, Microsoft ve Dell gibi 600'den fazla üyeyi içeren Wi-Fi Alliance'ın bir sertifikasıdır. Günümüzde birçok cihaz Wi-Fi Direct uyumludur – en önemlisi Tabletler, Dizüstü Bilgisayarlar, Dijital Kameralar. Samsung Galaxy S (2010'da piyasaya sürüldü) bu özelliği içeren ilk akıllı telefonlardan biriydi ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich'den itibaren tüm Android akıllı telefonlar bu özelliği yerel olarak içeriyor.

Wi-Fi Direct, kendi internet bağlantısı olmayan uyumlu cihazların (Hotspots, modemler veya yönlendiriciler) karşılıklı bir bağlantı kurmasına izin verdiği için bir tür ikinci nesil Wi-Fi olarak görülebilir. Wi-Fi Direct sayesinde, birden fazla cihaz arasında kablosuz bir ağ oluşturabilirsiniz. Ek olarak, Wi-Fi Direct'i Miracast ile başka bir cihazın ekranına bağlanmak için kullanabilirsiniz. En yeni nesil Wi-Fi Direct NFC uyumludur.

Neden Wi-Fi Direct?

Yukarıda belirtildiği gibi, Wi-Fi direct, kendi internet bağlantısı olmayan cihazların uyumlu cihazlara bağlanmasına izin verir. Peki, Wi-Fi Direct sadece Bluetooth'un daha üst bir versiyonu mu? Hem evet hem hayır. Bluetooth yerine Wi-Fi Direct kullanmanın avantajı, Wi-Fi menzilinin ve aktarım hızlarının Bluetooth'lardan çok daha yüksek olmasıdır. Kısacası – dosyaları bir cihazdan diğerine göndermek için daha iyi bir yol istiyorsanız Wi-Fi Direct kullanın.

Wi-Fi Direct Nasıl Kullanılır?

Android 4.0 ve sonraki sürümlerini kullanan her Android akıllı telefon, Wi-Fi Direct işlevine sahiptir (çok nadir istisnalar hariç). Sistemlerin kullanıcı arayüzleri değişiklik gösterse de, bu işlevselliği ayarlamak nispeten basittir ve tüm cihazlarda yerleşiktir. Wi-Fi Direct şu anda hem cihazda yerel olarak dosya aktarımlarını desteklemediğinden, bir üçüncü taraf uygulamayı yüklemeniz gerekecek. Send Anywhere (File Transfer)'i öneririz.

Wi-Fi Direct'i açmak için Ayarlar -> Bağlantılar -> Wi-Fi bölümüne gidin ve ardından üstteki Wi-Fi Direct sekmesine dokunun. Akıllı telefonunuz bağlanabileceğiniz aygıtları taramaya başlayacaktır.





Bluetooth'un aksine, Wi-Fi Direct'i açmak için dokunmanız gereken herhangi bir düğme veya herhangi bir şey yoktur. Wi-Fi Direct, kararlı bir internet bağlantınız olduğu anda etkinleştirilir. Bu, Wi-Fi Direct'in her zaman açık olduğu anlamına gelmez. Akıllı telefonunuz yalnızca Wi-Fi Direct sekmesine dokunduğunuzda bağlanmak için yakındaki aygıtları taramaya başlar.

Önemli: Yukarıdaki adımları kullanarak dizüstü bilgisayarınız, televizyonunuz, yazıcınız veya başka bir cihaza bağlanırken o cihazda Wi-Fi Direct'i önceden açmanız gerekir.

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