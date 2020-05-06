



Microsoft'un yeni araba yarışı oyunu Forza Street artık Android ve iOS cihazlarda indirmeye sunuldu. Oyuncuların bir mobil cihazdan alabileceği en yakın Forza deneyimini vaat ediyor. Forza Street, oyuncuların klasik, modern, spor ve retro süper arabaları toplamasına ve yükseltmesine, garajlarını düzenlemesine ve zorlu pistlerde yarışmasına izin veriyor.

Forza Street Android ve iOS'te, Samsung Sahiplerine Özel Teklif

Bir Galaxy cihazına sahip olanlar, Samsung'un Forza Street'i Galaxy Store üzerinden indirenler için özel paketler sunduğunu bilmekten memnuniyet duyacak. Örneğin, Galaxy S20 kullanıcıları 2015 Ford Mustang GT ve özel Galaxy boya, oyun içi krediler ve altın (20$ değerinde) ile 2015 C7 Corvette Z06 alacaklar.

Yine de bir Galaxy S20'niz yoksa endişelenmeyin, Samsung'un eski Galaxy cihazlarına sahip olanlar için de bir şeyleri var: Özel Galaxy boyası olan bir 2015 Ford Mustang GT (5$ değerinde). Her iki teklif de sadece Forza Street'i Galaxy Store'dan 6 Şubat 2021'e kadar indiren Samsung Galaxy kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.





Bahsetmeye değer bir diğer şey, Forza Street'in birinci sınıf bir oyun deneyimi için 120Hz ekranları desteklemesi. Bir Galaxy cihazına sahip olmayanlar Forza Street'i Google Play Store ve Apple App Store üzerinden indirebilir.

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