Google Home ile Bluetooth Hoparlörü Eşleştirmek





Google Home ve Google Home Mini, şarkıları bulma konusunda iyi olabilir, ancak bunları çalmada en iyisi değiller. Google Home Max ve Apple'ın HomePod'u gibi daha yüksek fiyatlı hoparlörlerle karşılaştırıldığında Google'ın cihazları tam olarak beklediğiniz gibi biraz düşük kalitedeler.

Google Home'daki Müziği Bluetooth Hoparlöre Aktarmak

Google şikayetlerinizi duydu. Bugünden itibaren, ayrı bir Chromecast dongle'ı satın almak zorunda kalmadan bir Bluetooth hoparlörü Google Home'unuza bağlayabilirsiniz. Home cihazlarınızdan biriyle uyumlu bir Bluetooth hoparlörü eşleştirdikten sonra, müzik çalmak için artık bu hoparlörü varsayılan hale getirebilirsiniz, böylece kontrollerle uğraşmanıza veya Home'unuza en sevdiğiniz şarkıları nereye göndereceğinizi söylemenize gerek kalmaz.

Home hoparlörlerler müzik akış hizmetlerinin popüler olmasıyla birlikte hızla evimizde müzik çalmanın en uygun yolu haline geldi. Ancak, HomePod veya Google Home Max gibi yüksek kaliteli bir hoparlöre 300-400 dolar harcamak istemiyorsanız Bluetooth hoparlörler hala daha iyi.

Adımlar

Bir hoparlörün Google Home ile eşleştirilmesi kolaydır. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:





Bluetooth hoparlörünüzün eşleme modunda olduğundan emin olun.

Telefonunuzdaki Home uygulamasında eşleştirmek istediğiniz Google Home'u bulun.

Cihaz ayarlarına girmek için dişli çark simgesine dokunun.

Varsayılan müzik hoparlörü seçeneğine ilerleyin ve Bluetooth Hoparlörü Eşleştir'e dokunun.

Google Home ile eşleştirmek istediğiniz hoparlörün adına dokunun.

İki veya daha fazla Google Home cihazında olduğu gibi, bir çift Bluetooth hoparlör kullanarak ses deneyiminizi çok odalı hale getirebilirsiniz. Birden fazla hoparlörü eşleştirmek için yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra, Cihazlar sayfasındaki aynı menüden bir grup oluşturmanız gerekir. Gruba bir ad verin, senkronize edilmesini istediğiniz hoparlörleri seçin ve Google Home'dan bir daha şarkı çalmasını istediğinizde müziğiniz iki farklı odadaki Bluetooth hoparlörlere yönlendirilir.

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