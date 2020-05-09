



Bugün telefon kullanımımız arttıkça cihazlarımızı gitgide daha nadir kapatır hale geliyoruz. Ancak çoğu telefon birkaç haftalık kullanımdan sonra baştan başlatılmaya ihtiyaç duyabilir. Daha da önemlisi ise bugün değişen telefon tasarımlarıdır. Galaxy A71 bu telefonlar arasında ve değişen tuş takımı nedeniyle nasıl kapatıldığı ya da baştan başlatıldığı ilk başta bilinemiyor.

Galaxy A71 Nasıl Kapatılır veya Yeniden Başlatılır?

Telefonu baştan başlatarak çözebileceğiniz pratik sorunlar arasında:

Uygulama hatalarını düzeltme

Uygulamaların kaldırılmasını sürdürme

Güncellemelerden kaynaklanan olası hataları çözme

Öyleyse Samsung Galaxy A71'de ihtiyaç duyduğunuzda telefonu nasıl kapatabileceğinizden veya yeniden başlatabileceğinizden bahsedelim.

Samsung A71'de force restart

Donan bir telefonu zorla yeniden başlatmak en iyi çözümlerden biridir. Ancak A71'deki tuşlar sıradan bir telefondan farklılar.

Cep telefonunuzu yeniden başlamaya zorlamak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır.





Aşağıdaki düğmeleri aynı anda basılı tutun.

Ses kısma

Güç düğmesi

Bunu yaptıktan sonra telefonun nasıl yeniden başladığını göreceksiniz. Ekranınızda ilgili butonlar belirecek. Tıpkı güç tuşuna basılı tutmak gibidir.

Ekranda "Kapat" veya "Yeniden Başlat" seçeneklerini göreceksiniz. İhtiyacınız olan seçenek arasından seçim yapın.

Bu basit prosedürlerle, A71'i istediğiniz zaman kapatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz. Tekrar açmak için Güç düğmesini basın.

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