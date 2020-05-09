



Samsung, geçen ay Galaxy A20 ve Galaxy A20e için One UI 2.0 ile Android 10 güncellemesini yayınladı ve şimdi Android'in en son sürümünü One UI 2.0 ile Galaxy A20s'ye getiriyor.

Samsung Galaxy A20s İçin One UI 2.0'lı Android 10 Güncellemesi

Yeni yapı yaklaşık 1.3GB'lık bir indirme gerektiriyor ve Mart 2020 Android güvenlik düzeltme ekiyle birlikte her zamanki Android 10 ve One UI 2.0 güzellikleri ile birlikte geliyor.

Android 10 güncellemesi, SM-A207F ve SM-A207M model kodlu birimler için yayında. Bu model numaralarından birine sahip bir Galaxy A20s'niz varsa, güncellemeyi birkaç gün içinde alacaksınız.





Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için cihazınızdaki Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne de gidebilirsiniz.