



Bir akıllı telefon AMOLED ekrana sahipse siyah görüntülerde pikselleri tamamen kapatacak ve pil tasarrufu sunacaktır. Sadece bu değil, aynı zamanda gece telefonu daha rahat kullanmanıza da yardımcı oluyor. WhatsApp'ı mürekkep siyahına çevirebilirsiniz ancak cihazınızın root'lu olması bir önkoşul.

Android'de WhatsApp'ı AMOLED Siyah Temada Kullanmak

Root'un nedeni, Swift Installer adlı çarpıcı tema uygulamasını kullanacak olmanızdır. Ücretli bir uygulama ve Android telefonda WhatsApp'ı simsiyah yapmanın en güvenli yolu.

Not: Swift Installer uygulaması ücretli bir uygulamadır, ancak satın almaya değer. Bunun nedeni, PlayStore, Snapchat, Hangouts, Google mesajlar ve daha fazlasını siyah bir temaya dönüştürebiliyor olmasıdır.





Ön koşul

Telefonun Bootloader kilidi açık olarak root'lanması gerekir. Adımlar burada.

Telefona TWRP'nin en son sürümü kurulmalıdır. TWRP'nin nasıl kurulacağına ilişkin bağlantı burada.

Adımlar

Swift Installer uygulamasını Play Store'dan indirmeniz gerek.

Uygulamayı başlatın, Whatsapp dahil olmak üzere sistem genelinde istediğiniz rengi seçin. Burada siyahı seçiyoruz.

Koyu arka plan seçeneklerinde siyahı seçin. Referans için ekran görüntüsüne bakın.

Sağ alt köşedeki kırmızı daireye dokunun ve düzenlemeye devam et'i seçin.

Telefonunuzda yüklü uygulamaların listesini gösteren bir ekran göreceksiniz.

Aşağı kaydırın ve listeden WhatsApp'ı seçin. Aşağıdaki referans ekran görüntüsüne bakın.

Listeden Whatsapp'ı seçtikten sonra tekrar sağ alt köşedeki kırmızı daireye dokunun ve ardından yükle'ye dokunun.

Uygulama, cihazı yeniden başlatmanızı isteyecek Şimdi Yeniden Başlat'a dokunun. Yeniden başlattıktan sonra WhatsApp'ı zifiri siyah olarak göreceksiniz, keyfini çıkarın.

NOT: Bu yöntemi kullanarak Snapchat, Google Keep, Google PlayStore, Hangouts, Google Duo, Drive ve daha pek çok uygulama için AMOLED siyah tema kullanabilirsiniz.

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