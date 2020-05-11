



Nisan ayında OPPO, Snapdragon 865, 90Hz ekran ve ekran içi parmak izi sensörü olan Ace2'yi piyasaya sürdü. Cihazın tek dikkat çeken özelliği bunlar değildi. Hem 565 $'lık bir başlangıç ​​fiyatı hem de 40W kablosuz şarj ile 65W kablolu şarj özelliği vardı. Cihazda ayrıca 4.000 mAh bir pil sunuldu. Tüm bunlar akıllarak hızlı şarjın pil ömrüne etkisini getirdi.

Hızlı Şarjın Pil Ömrüne Olumsuz Etkisi

OPPO sonunda bu konuya resmi bir açıklık getirdi. Şirket 40W hızlı şarj teknolojisinin bir pili X döngüde %70 kapasiteye düşüreceğini doğruladı. 15W şarj hızı aynı X döngüde pili %90 kapasiteye düşürüyordu. Bu da hızlı şarjın dramatik bedelini gösterdi.



Bu durum belki de Google ve Apple gibi bazı OEM'lerin neden yüksek hızlı şarjlara yönelmek istemediğini açıklıyor olabilir. Zira fırsat maliyeti oldukça yüksek ve her durumda 15W hızlı şarj aslında çoğu insan için yeterli bir değer.



Her türlü şarj işlemi zaman içerisinde pil yoğunluğuna olumsuz etki ederken, hızlı şarj teknolojisi bunu daha hızlı bir oranda yapıyor. Dolayısıyla bazı insanlar pil kapasitesini pil hızına tercih edebilir. Ancak çoğu insan aynı cihazı üç yıldan fazla bir süre kullanmadığından aslında bir değişiklik fark etme olasılığınız düşük.



OPPO yüksek hızlı şarjın gelecek olduğuna inanıyor ve bir söylentiye göre, kardeş şirketi OnePlus'ın bir sonraki telefonu da 65W hızlı kablolu şarjı destekleyecek.