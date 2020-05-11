Reddit'ten Video İndirmek





Reddit video indiriciler sınırlı sayıdalar. Tamamen ücretsiz olduğu bilinen web siteleri arasında ise aşağıdakiler var. Yazımızda bunlardan bir tanesinin nasıl kullanıldığına yer verdik.

Redv.co

Viddit.red

Ripsave.com

Reddit Video Linkini Kopyalama

Yöntem 1:

İlk olarak, indirmek istediğiniz video sayfasına gidin.

Şimdi adres çubuğu bağlantısını doğrudan kopyalayın.

Yöntem 2:

Videonun altındaki "Paylaş" seçeneğini seçin.

Ardından Bağlantıyı Kopyala'yı seçin.

Reddit'ten Nasıl Videolar İndirilir?

Bir kullanıcıya Reddit ses ve video dosyalarını indirme fırsatı veren en iyi ve kolay araç bizce Ripsave.com'dur. Video kalitesi açısından, kaynağa bağlı olarak 240p'den 1080p'ye kadar değişen bir dizi seçenek sunar. Ayrıca, bu çevrimiçi aracı kullanarak yalnızca ses parçası veya yalnızca videoyu ayrı olarak indirebilirsiniz.





Ripsave.com nasıl kullanılır:

İlk olarak, web sitesine gidin: https://ripsave.com/

Şimdi URL bağlantısını yapıştırın ve İndir seçeneğini seçin.

Video birçok kalitede gösterilir.

Şimdi kaydetmek istediğiniz video kalitesi seviyesinin sağındaki İndir seçeneğini seçin.

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