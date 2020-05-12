



Son söylentiler, iPhone 12 Pro'nun 120Hz yenileme oranına sahip bir ProMotion ekrana sahip olacağını ve nihayet kendisini birçok rakip ürünle aynı zemine koyacağını gösteriyor. Ancak görünüşe göre Samsung zaten Apple'a yanıt vermeye hazır olabilir. Tedarik zinciri danışmanı Ross Young'a göre Galaxy Note 20, LTPO adı verilen bir arka panel teknolojisine sahip olacak. Bu OLED ekran teknolojisi, Apple Watch Series 4 ve Series 5'de gördüğümüz gibi pil ömrünü uzatabiliyor.

Galaxy Note 20, LTPO Ekranla iPhone 12'nin Havasını Alabilir

Samsung bu ekranı yaklaşan Note serisi amiral gemisinde benimseyerek büyük bir avantaj elde edebilir. Galaxy Fold 2'nin aynı ekrana sahip olup olmayacağı belli değil



LTPO teknolojisi görünüşe göre değişken bir yenileme hızıyla birleştirilecek. Bunun anlamı yenileme oranının kullanım durumuna göre otomatik olarak ayarlanmasıdır. Yani, örneğin, bir oyun oynuyorsanız, en yüksek sınırına kadar yükselecek, ancak statik içerik görüntülerken tazeleme hızı düşecek. Söylemeye gerek yok ancak bu durum pil ömrünü önemli ölçüde artırabilir.



Ross ayrıca Note 20 serisiyle ilgili başka detaylar da paylaştı. Note'un, Note 10'da görülen 6.3 inç yerine 6.42 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Öte yandan Galaxy Note 20 Plus'ın 6.8 inç'ten 6.87 inç'e çıkacağı tahmin ediliyor. Her iki telefonun çözünürlüğü de hafifçe artacak.



Değişken yenileme hızına sahip bir ekran, Note 20'ye rakip cihazlara göre kesinlikle avantaj sağlayabilir. Hatta Apple, LTPO'nun pil ömrüne etkisinden etkilenirse ProMotion'ı iptal dahi edebilir. Bu da Note 20'nin daha da öne çıkmasını sağlayacaktır.





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