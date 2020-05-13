



Google, nesne tanıma özelliği için yeni bir güncelleme yayımladı. Yapay zeka destekli kamera asistanı Google Lens artık el yazısı notlarınızı kağıttan telefonunuza kopyalayıp yapıştırabiliyor. İşte nasıl kullanacağınız.

Elle Yazılmış Yazıyı Telefona Kopyalamak

Zaman kazanmak için kağıt notlardan ve dokümanlardan telefonunuza veya bilgisayarınıza metin kopyalayıp yapıştırmak için Google Lens'i kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Artık yeni güncelleme sayesinde kağıttan bilgisayarınıza da kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

El Yazısını Kopyalayıp Yapıştırmak için Gerekenler

Önce birkaç şeye sahip olmanız gerek:

Bilgisayarınızdaki Chrome tarayıcısının en son sürümü.

Android veya iOS için Google Lens uygulamasının en son sürümü.

Aynı hesapla hem uygulamaya hem de Chrome'a ​​giriş yapın.

Google Lens ile El Yazısı Nasıl Kopyalanır ve Yapıştırılır?

Her şeyi ayarladıktan ve her iki cihazda da oturum açtıktan sonra, el yazısı notlarınızı kopyalayıp telefonunuza veya bilgisayarınıza yapıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin.





Google Lens uygulamasını açın ve akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak el yazısına yakınlaştırın.

Kopyalamak istediğiniz metni vurgulamak için "Lens ile metin seç" i kullanın.

Chrome ile oturum açmış başka bir cihaza hızla yapıştırmak için "bilgisayara kopyala" ya dokunun.

Bu özellik, el yazısı notları hızlı bir şekilde kopyalamak ve dizüstü bilgisayarınıza yapıştırmak için kullanışlıdır.

Düzgün Yazmayı Unutmayın!

Burada hatırlanması çok önemli olan şeylerden biri, yazılarınızı açık ve okunaklı bir şekilde yazdığınızda Google Lens'in yazıyı kopyalamak ve yapıştırmak konusunda çok daha iyi iş çıkarmasıdır. Lens, aslında yazdığınız şeyi bulmak için AI işlevini kullanır, ancak bu konuda kusursuz değildir. Özellikle bozuk el yazımından muzdaripseniz işe yarama şansı düşük.

Bu Google Lens özelliğini kullanmayı denediniz mi? Forumda yorumlar bölümünde bize bildirin.

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