Root Yasal mı, Garantiyi Bozar mı?





Android cihazınızı root yapmalı mısınız? Telefonumu root'lamam gerekir mi diye birçok soruyla karşılaşıyoruz. Bugün bazı ilginç özellikli uygulamalar daima root erişimi isteyebilmektedir. Bu yazıda root için yasal mı ve garantiyi mi bozar konularına değindik.

Root Garantimi Bozar mı?

Cihazlarda yapılacak değişiklikler, üreticiden garanti kapsamında düzeltmenizi istediğiniz hasara neden olmadıkça dünyada Magnuson-Moss Garanti Yasası kapsamında korunmalıdır. Buna rağmen, genel olarak konuşursak, Android'inizin root'lanması, garantinizi geçersiz kılacaktır, çünkü birçok üretici yasal hakkı olmasa bile root'un garantinizi geçersiz kılacağını belirtir.

OnePlus ve HTC gibi bazı üreticiler root konusunda daha kullanıcı dostudur, ancak tüm OEM'lerden aynı yumuşaklığı beklemeyin. Olay üretici ve perakendeciyi iyi araştırmakta gizli.

Root Yasal mı?

Bu tamamen yaşadığınız yere bağlı. ABD'de, mobil cihaz yazılımı gibi dijital şeylerin değiştirilmesi Digital Millennium Copyright Act (DMCA) tarafından ele alınıyor. Bu yasaya ilişkin bazı istisnalar ABD Telif Hakkı Bürosu'nda saklı tutulmakta ve bunlar root gibi şeyleri de içerir. ABD'de root DMCA kapsamında teknik olarak yasadışıydı. Ancak son değişiklikler ile artık tamamen yasal oldu.





Avrupa'lılar içinse durum çok daha açık: Özgür Yazılım Vakfı Avrupa (FSFE) root sorunu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı ve ayrıntılı bir incelemeden sonra bir cihazın root edilmesinin ve gayri resmi yazılım kurulmasının donanım haklarınızı etkilemediği sonucuna vardı.

EU Directive 1999/44 / CE'ye göre bir kullanıcı özel ROM kurarken ve root ederken dahi iki yıla kadar garanti kapsamında ücretsiz tamir talebinde bulunabilir. Bununla birlikte bu karar sadece cihazın donanımı ile ilgili talepler için geçerlidir ve bir perakendeci veya üretici yazılım değişikliğinin hataya neden olduğunu kanıtlayabilirse, bu durumda tüketici değil şirket haklı bulunacaktır. Avrupa'da hatanın özel ROM ve root'da olduğunu kanıtlama yükü satıcıdadır yani tüketicinin haklı çıkma şansı daha yüksektir.

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