



Bu yardımcı programlar birkaç tıklamayla Android'de root izni almanıza yardımcı olacak. Programlar usb kablosu ile PC'ye bağlanan telefon üzerinden veya doğrudan Android'e yüklenen (apk dosyası ile) kullanılır.

Tek Tıkla Root Uygulamaları

Android için sunulan root uygulamalarının tüm cihazlarla uyumlu olmadığını belirtelim (her şey telefon modeline, ürün yazılımı sürümlerine bağlı).

Kingo Root Uygulaması

Kingo Root, bir mobil cihazda en kolay şekilde root izni almayı sağlayan uygulama. Uygulamanın hem mobil hem de masaüstü sürümleri var.

Kurulumdan sonra Kingo Root uygulaması gerekli tüm komut dosyalarını indirir ve kullanıcının teknik becerilere sahip olmasını gerektirmeden 5 dakika içinde root'u etkinleştirir. Tüm eylemler adım adım sihirbazla gerçekleştirilir. Elbette her cihazda işe yaramaz.

—Kingo Root indir

FramaRoot – ücretsiz root yazılımı

FramaRoot, Superuser ve SuperSu'yu bir bilgisayara kurmadan Android'e tek bir tıklamayla yükler. Şu anda, FramaRoot popüler Android cihazların çoğunu desteklemektedir. Liste burada yayımlanıyor.

APK dosyasını hafıza kartının root dizinine kopyalayıp çalıştırarak FramaRoot uygulamasını yükleyin.

Exploit seçeneğini belirleyin.

Root durumu üzgün 🙁 veya mutlu 🙂 surat ile gösterilecek. Bazen kısmi root olur (:-/) ve ek eylemlere ihtiyacınız vardır (telefonun yeniden başlatılması ve ADB gibi).

–FrameRoot indir





360 root

360 root, telefonu bir PC veya gerçek bir mobil cihaz üzerinden root yapmak için yararlı olan Çinli bir programdır. Süper kullanıcı hakları elde etme olasılığı yaklaşık %90'dır.

Yükleyiciyi indirin.

Denetim Masası'na gidin – İnternet Seçenekleri – Bağlantılar – Yerel Ağ Ayarları

Adres, 81 alanına 61.144.217.182 girin, proxy sunucusunu etkinleştirin ve Tamam'a basın

Telefonunuzda USB Hata Ayıklamayı önceden etkinleştirin

ROOT tuşuna basın (ilkinde çalışmayabilir ve tekrar denemeniz gerekebilir)

Telefonu yeniden başlatın

iRoot uygulaması

iRoot, Samsung Galaxy, LG, Huawei, Zenfone, HTC, Asus, Nexus ve diğerlerini güvenli bir şekilde root'lamak için bir programdır. Ne yazık ki, uyumlu Android cihazlarının bir listesi yok, bu nedenle diğer kullanıcıların XDA'daki yorumlarını okuyun.

Android telefona iRoot'u yükleyin (dosyayı sd kartın root kısmına indirin ve başlatın)

Cep telefonunda USB Hata Ayıklamayı etkinleştirin

iRoot uygulamasını başlatın

"Root" a tıklayarak çalıştırın

Tek tıklama ile root yapan bu uygulama hem PC hem de Android için kullanılabilir.

Supersu yetkisi almayı sağlayan root yükleyicisi: Baidu Root

Baidu root uygulaması neredeyse tüm Android modellerle uyumludur. Yalnızca Samsung kullanıcıları bazı sorunlarla karşılaşabilir: KNOX'unuz varsa program yüklenmez (KNOX'u silmeniz gerekir).

Baidu Root'u kullanarak superuser izni nasıl alınır:

Baidu Root'u yükledikten sonra, erişim haklarını kabul edin (Baidu Root sürümü Çince'den çevrilmemişse, sağ alt köşedeki düğmeyi tıklamanız gerekir);

Değişiklikleri reddetin (her zaman istenmez);

"Get Root" düğmesine basın (sürüm çevrilmemişse, ortada mavi bir düğmedir);

Bekleyin. Program penceresi yeşile dönerse, root haklarını başarıyla edindiniz demektir.

İnternet bağlantısı gerekebilir.

–Baidu Root indir

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