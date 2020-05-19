



HomePod ipuçları yayınlarımızdan birinde açıkladığımız gibi, HomePod kablosuz hoparlörünüzdeki işletim sistemini güncellemek için Apple’ın stok Home uygulamasını iPhone veya iPad'de kullanmanız gerekir.

HomePod'un Otomatik Güncellenmesini Engelleme

Siri tabanlı akıllı hoparlör varsayılan olarak kullanılabilir herhangi bir yazılımı bulur bulmaz otomatik olarak yeni bir ürün yazılımı yükler.

Neyse ki, Apple bize bazı çok gerekli seçenekler veriyor ve bu seçeneklerden biri, yeni bir HomePod yazılım güncellemesini manuel olarak kontrol etmeyi tercih ederseniz otomatik güncellemeleri kapatmanızı sağlıyor.

Aşağıda bazı açılara değinilmiştir:

HomePod'unuzun yeni yazılım güncellemelerini otomatik olarak indirmesini ve yüklemesini durdurmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:





Aşama 1. iOS 11.2.5 veya üstünü çalıştıran iPhone veya iPad'inizde Ev uygulamasını başlatın.

Adım 2. Ardından, ekranın sol üst köşesindeki ok simgesine ve ardından “Yazılım Güncelleme” seçeneğine dokunun.

Adım 3. Not: Ev uygulamasında birden fazla HomeKit uyumlu eviniz varsa, ok simgesine dokunduktan sonra Ev Ayarları seçeneğine dokunun. Ardından, güncellemeleri kontrol etmek için bir Ev'e dokunmanız gerekir.

Adım 4. Kapatmak için Otomatik Güncelleştirmeler öğesinin yanındaki düğmeye basın.

Bundan sonra, HomePod'unuzu güncellenmek için HomePod güncellemelerini manuel olarak kontrol etmeniz gerekecek. Bu ekranı ziyaret ederek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

Burada, HomePod'unuz için bir güncelleme olup olmadığını göreceksiniz. Yeni bellenimi Siri tabanlı akıllı hoparlöre yüklemek içinse Yükle üzerine dokunun ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

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