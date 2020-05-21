



Operatörünüzün ağını kullanarak yapılan normal hücresel telefon görüşmelerinden FaceTime sesli görüşmelere, Whatsapp, Viber, Facebook Messenger vb. cihazlara kadar aramaları iPhone'dan HomePod'a aktarabilirsiniz.

Aramaları iPhone'dan HomePod'a Aktarmak

iPhone'dan HomePod'unuza bir telefon görüşmesi aktarmak ve HomePod'u arama sırasında hoparlör olarak kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone'unuzda arama yapın veya arama alın,

Görüşme sırasında Telefon uygulamasındaki Ses düğmesine dokunun.

Görüntülenen listede HomePod'unuza dokunun.

Arama HomePod'unuza bağlanır bağlanmaz HomePod'unuzun üstünde yeşil bir ışık görünür.

Böylece HomePod'unuzu hoparlör olarak kullanarak ahizesiz görüşmeye devam edebilirsiniz.

Arama bittiğinde, aramayı sonlandırmak için HomePod'unuzun üst kısmına veya iPhone'unuzdaki Aramayı Sonlandır düğmesine dokunmanız yeterlidir.





Aramaları iPhone'unuza Geri Aktarma

Telefon görüşmesini HomePod'unuza taşıdıktan sonra aşağıdaki adımları izleyerek sesi istediğiniz zaman tekrar iPhone'unuza döndürebilirsiniz.

Telefonunuzdaki Ses düğmesine ve ardından görüntülenen listeden iPhone'a dokunun.

HomePod'da Birden Çok Çağrıyı Yönetme

Geçerli telefon görüşmesini bitirmek ve yeni bir aramayı cevaplamak için HomePod'un üstündeki yeşil ışığa uzunca dokunun.

Gelen bir telefon aramasını cevaplamak ve geçerli aramayı beklemeye almak için HomePod üstündeki yeşil ışığa dokunun.

Aramalar arasında geçiş yapmak için HomePod üzerine dokunun.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum