



Tek bir eksen üzerinde gimbal tarzı kamera stabilizasyonu sunan ilk telefon (Vivo X50 Pro) 1 Haziran'da açıklanacak. Şirket bu kameranın nasıl çalıştığını bir video sunumla gösterdi.

İlk Gimbal Telefon Kamerasını Çalışırken İzleyin

Vivo'nun kamerayı telefonuna eklemesi aylar sürdü. Zira gimbal kamera kiti, ortalama telefon kameranızın beş katı ve uzay periskop zoom kameranın (Galaxy S20 Ultra veya P40 Pro'da olandan) üç katından fazla alan işgal ettiğinden modülü geliştirmek ve küçültmek için çok fazla Ar-Ge ekibi çabası harcandı.

Özetlemek gerekirse, gimbal kamera sistemi "sınır mekanizması, çift bilyeli süspansiyon, lens, ses bobini motoru, çift S-tipi FPC hatları, T-FPC, manyetik çerçeve ve koruyucu kapaktan" oluşuyor. Bunların anlamları bir yana, gimbal telefon kamerası çözümü mevcut optik görüntü sabitleme çözümlerinden %300'e kadar daha iyi görüntü sabitleme sunuyor, zira el hareketlerini daha iyi telafi edebiliyor.

İşte Vivo X50 Pro gimbal kameranın, normal optik stabilizasyona sahip kamerayla hızlı bir karşılaştırması:





Daha iyi ana sensör stabilizasyonu göz önüne alındığında, genel olarak ışık hassasiyeti, telefonu ne kadar sabit tutmanız gerektiğine bağlı olarak %39–%220 artıyor, yani kameranızın iyi bir resim için son derece sabit olması gerektiğinden, gece çekimlerinde bunun etkisi daha büyük olacaktır.

Hareketli nesne kamera örneği

Gimbal süspansiyonu, kenar bulanıklığı olmadan hareketli nesnelerin mükemmel şekilde yakalanmasında yararlı olacak. Bu nedenle biz de yeni gimbal kameralı telefonları denemek için heyecanlan bekliyoruz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum