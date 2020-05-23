



WhatsApp, kullanıcılar tarafından talep edilen yeni özellikleri güncellemeye ve tanıtmaya devam ediyor. Beta sürümlerini deneyen kullanıcılar bir süre önce tek bir sohbetten gelen tüm multimedya içeriğin telefon galerisinden gizlenmesine izin veren bir seçeneği keşfetmişti. İşlev bir süredir kullanımda ve örneğin, çok sayıda resim ve fotoğraf gönderilen büyük bir arkadaş veya akraba grubunuz varsa yararlıdır.

WhatsApp'ta Belirli Sohbet Medyalarını Telefondan Gizlemek

WhatsApp ekranınızda Menü > Ayarlar > Sohbet'e gidip ilgili seçeneğin seçimini kaldırarak da tüm kişilerden gelen medyaları galerinizden gizleyebilirsiniz. Detayları burada açıklanmaktadır.





Adımlar

Fotoğraf ve videoların telefonunuza kaydolmasını değiştirmek istediğiniz sohbeti açın.

Grubun adının yer aldığı üstteki kutuya dokunun.

Medya görünürlüğü seçeneğine dokunun.

Bu sohbetten indirilen yeni medyayı telefon galerisinde göstermek isteyip istemediğinizi soran mesaja Hayır olarak cevap verin.

İşlemi tamamlamak için Tamam'ı seçin.

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