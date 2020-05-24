



WhatsApp'ta gözetleniyor musunuz? Bundan emin olmanın kesin bir yolu yoktur ancak yapabileceğiniz birkaç şey var. WhatsApp Web'e veya resmi WhatsApp PC istemcisine yetkisiz erişim yapıldığını doğrulamanın ve bu erişimi durdurmanın çok basit bir yolu var.

WhatsApp'ta Gözetleniyor muyum?

Akıllı telefonunuzdaki WhatsApp ayarlarına erişerek, WhatsApp Web ve WhatsApp PC üzerinden yapılan erişimlerin tam listesini görüntüleyebilir ve erişimi anında kapatabilirsiniz.

Bağlantıları kestikçe Windows / macOS üzerinden WhatsApp Web ve WhatsApp'a bağlı olan tüm cihazlar ve bilgisayarlar anında erişim yetkisini kaybedecek ve yeniden QR kodunu taramaları istenecek (casus kişinin akıllı telefonunuza sahip olmadıkça yapamayacağı bir şey).

Oturumlarda Garip Bir Durum Yoksa

WhatsApp web oturumları listesinde garip bir şey bulamadıysanız ancak birisinin hala sohbetlerinizi gözetlediğinden şüpheleniyorsanız, akıllı telefonunuzdaki casus uygulamaları kontrol etmeyi deneyin.

Casus uygulamaları, adından da anlaşılacağı gibi, akıllı telefondaki gizli uygulamalardır ve akıllı telefonda gerçekleştirilen tüm etkinlikleri kaydeder; yazılan metinler, başlatılan uygulamalar, telefon numaraları vb.





Casus uygulamaları cihazdaki aşağıdakilere neden olur:

Aşırı ısınma

Yavaşlama

Pilin hızlı tükenmesi

Bu uygulamaları tespit etmek için Ayarlar – Uygulamalar yoluna gidin ve listeden şüphelendiğiniz — kurduğunuzu hatırlamadığınız — uygulamaları silin. Ardından ısınma, yavaşlama ve pilin hızlı tükenmesi etkenlerini tekrar kontrol ederek WhatsApp'ta gözetlenmediğinizden emin olun. Son çare olarak cihazınızı sıfırlamayı da deneyebilirsiniz.

iOS/iPhone'da Gözetlendiğinizi Anlamak

iPhone kullanıyorsanız Safari'ye localhost: 8888 ya da localhost: 4444 yazın. Bu adresler gözetleme uygulamaları tarafından sıkça kullanılır. Ayrıca telefon uygulamasına *12345 yazmak sizi bir giriş ekranına yönlendirirse gözetleniyorsunuz demektir.

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