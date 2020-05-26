Her Uygulamanın Sesini Ayrı Değiştirin: Oyundayken Müziğin Sesini Kısın





Akıllı telefonunuzda aynı anda birkaç Android uygulamasından ses çalarken bunun ne kadar kötü bir fikir olduğunu çabucak fark edersiniz. Çünkü Spotify'dan en sevdiğiniz müzikleri arka planda çalarken bir Android oyununun tadını çıkarmak istediğinizde sesler karışır. Neyse ki root izniyle çalışan bir yazılım bunu çözüyor.

Her Uygulamanın Sesini Ayrı Değiştirin

Android, üçüncü taraf uygulamalar tarafından ortaklaşa paylaşılabilen bir API olan “audio focus” konseptine sahip. Bu konsept ile bir uygulama başka bir uygulama ses çalmaya başladığında kendi sesini durdurabiliyor ya da kısabiliyor. Google, ses odağı değiştiğinde sesin nasıl ele alınacağına karar vermeyi geliştiricilere bıraktığından bu noktada çok fazla tutarsızlık var.

Bir XDA üyesi ilginç bir açık kaynak modu hazırladı. Bu mod sesleri uygulama başına kontrol etme yeteneği sunuyor. Bu geliştirici, Google Play Store'da "App Volume Control" adlı bir uygulama sunuyor ve modun ayarlanması için “Audio HeadQuarter” adlı bir Magisk modülü de yükleniyor. Kullanıcılar, modülün başarılı bir şekilde yüklenmesinden sonra eşlik eden uygulama aracılığıyla uygulamaya özel ses değiştirme ayarları yapabiliyor.

Kayan pencere işlevi sayesinde her uygulamanın ses kontrolü Volume Control uygulamasına girilmeden de yapılabiliyor.





Geliştiriciye göre, stoka yakın yazılımlar veya LineageOS gibi AOSP'den türetilen custom ROM'lar bu modla en uyumlu olanları. Xiaomi’nin MIUI veya Huawei’in EMUI gibi ağır OEM arayüzleri modun çalışmasıyla ilgili sorunlar yaratabiliyor.

Ancak çalıştığında örneğin Call of Duty: Mobile'ı oynarken Spotify'daki müziğin yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz.

Kurulum

Uygulamanın ve modülün kaynak kodu GitHub'da sunuluyor. Audio HeadQuarter modülünü Magisk Manager'daki arama işlevini kullanarak indirebilir veya doğrudan GitHub sürüm sayfasından alabilirsiniz. Geliştirici, Canary Magisk sürümlerini kullanmamanızı önerir ve bu modu Magisk 20.2 veya üzerine kurmanızı önerir. Tamamlayıcı uygulamayı (aşağıda bağlantısı var) Google Play Store'dan yükleyebilirsiniz.